Ιράν - Ταρέμι: Στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
Παρά τα ζητήματα και τις έντονες αμφιβολίες που προκάλεσε ο πόλεμος των ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, η αποστολή της εθνικής ομάδας θα ταξιδέψει τελικά στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Λίγες ημέρες μάλιστα πριν από τη σέντρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά, το Ιράν ανακοίνωσε την αποστολή του με τον μεγάλο του ηγέτη να μην παραλείπεται. Ο λόγος φυσικά για τον επιθετικό του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά ανάμεσα στα 26 ονόματα που θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική.
Μεταξύ άλλων ανάμεσα στους κληθέντες βρίσκεται ο άλλοτε μπακ της ΑΕΚ, Μιλάν Μοχαμαντί, της Περσέπολις, όπως και ο πρώην αμυντικός των Πανιώνιου, Ολυμπιακού και ΑΕΚ, Εχσάν Χατζισαφί, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στο Ιράν με τα χρώματα της Σεπαχάν.
Η αποστολή του Ιράν
- Τερματοφύλακες: Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ (Τρακτόρ), Χοσεΐν Χοσεϊνί (Σεπαχάν), Παγιάμ Νιαζμάντ (Περσέπολις).
- Αμυντικοί: Ντανιάλ Εϊρί (Μαλαβάν), Εχσάν Χατζισαφί (Σεπαχάν), Σάλεχ Χαρντανί (Εστεγκλάλ), Χοσεΐν Κανανί (Περσέπολις), Σοτζά Χαλιλζαντέχ (Τρακτόρ), Μιλάντ Μοχαμαντί (Περσέπολις), Αλί Νεμάτι (Φουλάντ) και Ραμίν Ρεζαεϊάν (Φουλάντ)
- Μέσοι: Ρουζμπέχ Τσεσμί (Εστεγκλάλ), Σαΐντ Εζατολαχί (Σαμπάμπ Αλ Αχλί), Μεχντί Γκαεντί, Σαμάν Γκοντός (Κάλμπα), Μοχαμάντ Γκορμπανί (Αλ Ουάχντα), Αλιρεζά Τζαχανμπάκς (Ντέντερ), Μοχαμάντ Μοχέμπι (Ροστόφ), Αμίρ Μοχαμάντ Ραζάγκ Νία (Εστεγκλάλ), Μεχντί Τοραμπί (Τρακτόρ), Άρια Γιουσεφί (Σεπαχάν).
- Επιθετικοί: Αλί Αλιπούρ (Περσέπολις), Ντένις Νταργκαχί (Σταντάρ Λιέγης), Αμίρ Χοσεΐν Χοσεϊνζαντέχ (Τρακτόρ), Σαχριγιάρ Μογκανλού (Κάλμπα) και Μεχντί Ταρεμί (Ολυμπιακός).
