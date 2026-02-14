Βόλος - Άρης 1-1: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Βόλος και ο Άρης έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που δεν βολεύει κανέναν στη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης.
Στη μοναδική φορά στο πρώτο ημίχρονο, όπου ο Άρης βγήκε με αξιώσεις στο ανοιχτό γήπεδο, μετά από κλέψιμο του Χόνγκλα, ο Ντούντου καθυστέρησε μεν να κάνει την παράλληλη σέντρα, αλλά η παρέμβαση του Κάργα αποδείχθηκε καταλυτική καθώς στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα (0-1, 26’).
Στο 50' μετά από γύρισμα του Μακνί η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Σούντμπεργκ, ο Σιδηρόπουλος καταλόγισε πέναλτι, μαζί του συμφώνησε και ο Τσακαλίδης από το VAR και στο 52’ ο Χουάνπι ισοφάρισε σε 1-1.
Στη συνέχεια, μέσα σε τέσσερα λεπτά ο Μάρτιν Χόνγκλα δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες και από το 58ο λεπτό ο Άρης έπαιξε με αριθμητικό μειονέκτημα. Δύο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έχασαν διπλή ευκαιρία με τους Λάμπρου-Τζόκα.
Οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και στο 76’ ο Ουρτάδο δεν κατάφερε να σκοράρει με προβολή. Ο Βόλος ενέτεινε την πίεσή του καθώς ο Άρης δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα και στο 83’ ο Λάμπρου είδε την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι έπειτα από εκτέλεση εντός περιοχής. Το 1-1 παρέμεινε καθώς στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Γιώργος Αθανασιάδης έκανε δύο σπουδαίες επεμβάσεις σε σουτ του Χέρμανσον και του Αμπάντα.
Τα highlights του αγώνα
