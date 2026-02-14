Superleague, η βαθμολογία: Γκέλα Ολυμπιακού που έμεινε 2ος, στο +7 από τον Παναθηναϊκό ο Λεβαδειακός!

Ο Ολυμπιακός... κόλλησε στη Λιβαδειά, βρίσκεται στο -1 από την κορυφή αλλά δίνει την ευκαιρία σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ (παίζουν μεταξύ τους την Κυριακή) να εκμεταλλευτούν το δώρο!

Στη Λιβαδειά, Ολυμπιακός ήθελε να επικρατήσει του εκπληκτικού φέτος Λεβαδειακού και να πατήσει κορυφή, εκμεταλλευόμενος παράλληλα απώλειες που θα προκύψουν από το Κυριακάτικο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ. Τελικά ο σούπερ Λεβαδειακός παρά την απογοήτευση από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και παρότι έπαιζε από το 42' με δέκα παίκτες κράτησε και πήρε πολύτιμο βαθμό με το 0-0. Οι Πειραιώτες από την άλλη έμειναν δεύτεροι κι αν ο ΠΑΟΚ επικρατήσει της Ένωσης θα βρεθούν τρίτοι.

Στο ματς που άνοιξε την αγωνιστική, στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός όντας πολύ καλύτερος από τον Αστέρα Τρίπολης επικράτησε με 3-1 και μετά το τρίποντο στη Λάρισα, κέρδισε ακόμη περισσότερο πολύτιμο έδαφος στη μάχη για την παραμονή, καθώς… σκαρφάλωσαν στην 9η θέση. Από την άλλη οι Αρκάδες, με ένα απογοητευτικό δεύτερο ημίχρονο παραμένουν στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (21η)

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Αρης 1-1

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet (9μμ)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (6μμ)

Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)

1. AEK 48 (20 αγ.)

2. Ολυμπιακός 47

3. ΠΑΟΚ 45 (19 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 32 (19 αγ.)

6. Άρης 27

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 24 (19 αγ.)

--------------------------------------

9. Παναιτωλικός 21

10. Ατρόμητος 20 (20 αγ.)

11. Κηφισιά 19 (19 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 19 (20 αγ.)

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8 (20 αγ.)

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (22η)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)

Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)

Αρης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

