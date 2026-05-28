Ο Βόλος σύμφωνα με νέο δημοσίευμα στο εξωτερικό προσπαθεί να κρατήσει τον Νταβίντ Μαρτίνες.

Στην Αργεντινή είχαν σίγουρο ότι ο Νταβίντ «Τάτα» Μαρτίνες δεν θα μείνει στον Βόλο και θα γυρίσει στην Ιντεπεντιέντε.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, όμως, η ομάδα της Μαγνησίας ξεκίνησε νέο κύκλο επαφών με την Ιντεπεντιέντε, ώστε να αγοράσει τον 22χρονο (14/6/2004) Αργεντινό μέσο. Γίνεται προσπάθεια, όπως τονίζει ο ρεπόρτερ Ουριέλ Λουγκτ να αποκτήσει ο Βόλος μέρος των δικαιωμάτων του.

Ο Μαρτίνες τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 22 ματς με τον Βόλο και 2 γκολ (το ένα στη νίκη επί του ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική), ενώ μέτρησε και 1 ασίστ.