Χιμένεθ: «Το παιχνίδι μας ήταν… λυπηρό»

Ο Μανόλο Χιμένεθ εμφανίστηκε ξαφνιασμένος από την κάκιστη αγωνιστική εικόνα του Άρη στην ισοπαλία με τον Βόλο.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Ισπανός προπονητής του Άρη υποστήριξε ότι περίμενε ανώτερη αγωνιστική εικόνα από την ομάδα του. «Κάναμε πάρα πολύ κακό παιχνίδι και δεν μπορώ να καταλάβω πώς παρουσιάσαμε αυτή την εικόνα μετά από εκείνη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Έκανα τρεις αλλαγές στο ημίχρονο επειδή δεν ήμουν ικανοποιημένος από κανέναν σήμερα. Δυστυχώς με το πέναλτι και την αποβολή δεν είχαμε καθόλου χρόνο να αλλάξουμε την εικόνα του αγώνα. Κάναμε κάκιστο παιχνίδι, ένα λυπηρό παιχνίδι».

Ρωτήθηκε για τις πολλές εσωτερικές αλλαγές, σαν αυτές που άλλαξαν τον ρόλο του Φρέντρικ Γένσεν. «Ο Γένσεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε δεξί μπακ στη Γερμανία, όπως και στην Εθνική Φινλανδίας. Δεν ήμουν ικανοποιημένος από τα πλάγια μπακ και δεν υπήρχε άλλος, Σήμερα παίξαμε με όσους επιθετικούς έχουμε».

Σε ερώτηση για την παρατεταμένα κακή αγωνιστική εικόνα απάντησε ότι… «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ίσως να τις θέτουν άλλοι, όχι εγώ. Είμαι 100% σύμφωνος όσον αφορά το γεγονός ότι κάνουμε κακά παιχνίδια κατωτέρου επιπέδου από εμάς. Ίσως θα ήταν καλύτερο να παίζουμε παιχνίδια απέναντι σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ». Σχετικά με την αποβολή του Μάρτιν Χόνγκλα την οποία η ερώτηση τη χαρακτήριζε «χαζή», σημείωσε πως… «δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο, παρά μόνο αυτό που είπατε».

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε και στον αποκλεισμό του Λορέν Μορόν από την αποστολή λέγοντας ότι δεν έκανε προπόνηση στη διάρκεια της εβδομάδας λόγω τραυματισμού. «Ήταν χωρίς προπόνηση όλη την εβδομάδα με ένα πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα», είπε.