Τα ματς του Παναθηναϊκού που χάνουν οι Τεττέη και Καλάμπρια

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε τα παιχνίδια στα οποία θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Τεττέη και Καλάμπρια για να εκτίσουν την ποινή που επιβλήθηκε λόγω καρτών.

Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπου ο Παναθηναϊκός πέτυχε μία πολύ σημαντική νίκη με 1-0, η οποία τον έβαλε ξανά γερά στο παιχνίδι για την τετράδα, οι «πράσινοι» είδαν τους Ντάβιντε Καλάμπρια και Ανδρέα Τεττέη να συμπληρώνουν κάρτες και να πρέπει έτσι να λείψουν σ' ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας τους.

Ο πρώτος δέχθηκε μία κίτρινη κάρτα στο 49ο λεπτό έπειτα από μία δυνατή μονομαχία, όπου ο αντίπαλός του πρόλαβε την μπάλα κι εκείνος έπεσε πάνω του και 14 λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Έλληνα φορ να αντικρίσει κι εκείνος μία κάρτα για ένα τράβηγμα για να σταματήσει μία υποσχόμενη αντεπίθεση των «ερυθρολεύκων».

Έτσι βάσει του κανονισμού της λίγκας, αφού συμπλήρωσαν τρεις και έξι κάρτες αντίστοιχα, τους επιβλήθηκε ποινή μιας αγωνιστικής. Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να μην έχει στην διάθεσή του τον Τεττέη στο προσεχές εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ την Κυριακή (15/02-21:00) για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος και τον Καλάμπρια στο εξ' αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ, το οποίο θα γίνει στις 4 του Μαρτίου στην Λεωφόρο.