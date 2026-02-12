Ο Τάσος Μπακασέτας είναι ο «ένοχος» για όλα στον Παναθηναϊκό και πλέον δεν μπορεί να γυρίσει η κατάσταση. Μοναδικός δρόμος για τον διεθνή μέσο το διαζύγιο.

Νικάει ο Παναθηναϊκός; Το έκανε γιατί δεν έπαιζε ο Τάσος Μπακασέτας. Χάνει ο Παναθηναϊκός; Συνέβη γιατί έπαιζε ο Μπακασέτας.

Πραγματικά δεν έχω δει τα τελευταία χρόνια κόσμο να αντιμετωπίζει παίκτη της ομάδας του με τόσο μίσος. Στο παρελθόν οι πράσινοι οπαδοί τα είχαν με τον Σπόραρ. Τέτοιο πράγμα, τόσο σκληρή κριτική, τόσο μίσος δεν διαπίστωσε κανείς θεωρώ για τον Σλοβένο φορ. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ προφανώς είχαν παίκτη που δεν τον έβαλαν στην καρδιά τους. Αρέσκεται ο οπαδός να βρίσκει «μαύρα πρόβατα». Αυτούς που φταίνε για όλα.

Για τον Μπακασέτα αυτό που γίνεται αγγίζει τα όρια του μίσους. Μία εμμονή, μία απαξίωση που δεν την αξίζει όχι μόνο ο Μπακασέτας, αλλά κανείς ποδοσφαιριστής, κανείς αθλητής, κανείς άνθρωπος στο εργασιακό του περιβάλλον. Δεν έχω διάθεση να υπερασπιστώ τον παίκτη Μπακασέτα. Ανθρώπινα, όμως, δεν το αξίζει ένας παίκτης που δεν έχει προκαλέσει στα αποδυτήρια της ομάδας του, ενώ ό,τι παράπονο μπορεί να έχει απ' αυτόν ένας αντίπαλος οπαδός του Παναθηναϊκού, δεν νομίζω ότι έχει να του προσάψει κάτι αντιεπαγγελματικό. Αν σε μία φάση ο Μπακασέτας αντέδρασε υπερβολικά, έπεσε πιο εύκολα, είναι κάτι που το κάνουν, το έχουν κάνει και θα το κάνουν χιλιάδες αθλητές. Δεν είναι λόγος να μισείς κάποιον.

Ο διεθνής χαφ, ο οποίος τον ερχόμενο Ιούνιο θα κλείσει τα 33 του χρόνια, έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι θα το εξαντλήσει. Μοιάζει απίθανο. Για να είμαστε και πιο σωστοί, με την αντιμετώπιση που δέχεται δεν πρέπει να το εξαντλήσει. Προσωπικά δεν θα μου προξενούσε έκπληξη αν και τώρα, τις προσεχείς μέρες, γινόταν λόγος για διαζύγιο. Να ηρεμήσει ο παίκτης και η πλειονότητα του κόσμου. Να βρεθεί άλλος ένοχος για τα δεινά του Παναθηναϊκού.

Ο Μπακασέτας να δεχθεί κάποιος ότι δεν είναι καλός στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ότι δεν είναι γρήγορος, δεν πρεσάρει με ένταση. Ότι τα χρήματα που παίρνει είναι πολλά γι' αυτά που έχει προσφέρει. Είναι μία κριτική. Αλλά ο Μπακασέτας αντιμετωπίζεται λες και μπήκε μόνος στα αποδυτήρια, πήρε την πράσινη φανέλα, έκοψε μόνος του μισθό στον εαυτό του και παίζει όπως γουστάρει κι όποτε γουστάρει. Του έχουν χρεώσει κλίκες στα social media, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Πραγματικά μιλάμε για μίσος πλέον. Λες και παίζει μόνος του και δεν έχει προπονητή, ή άλλους 20-25 ποδοσφαιριστές δίπλα του.

Από τη στιγμή που ήρθε και λόγω και του υψηλού συμβολαίου, άρχισε να γίνεται αντιληπτή μία άρνηση στο πρόσωπό του. Για να να είμαστε πιο δίκαιοι δεν υποδέχθηκαν τον αρχηγό της Εθνικής με ενθουσιασμό οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε κάτι σημαντικό όμως για τον Μπακασέτα. Ήρθε τον Γενάρη του 2024. Θυμάται κανείς τι συνέβη έναν μήνα πριν; Αποχώρησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κι όσα ακολούθησαν είναι γνωστά. Αλλαγές προπονητών και ο Παναθηναϊκός να πελαγοδρομεί. Πήρε το Κύπελλο το 2024, με τον Μπακασέτα στη σύνθεσή του, αλλά δεν διεκδίκησε έκτοτε αυτό που του αρμόζει. Την κορυφή.

Ο Μπακασέτας, λοιπόν, είναι μέλος μίας ομάδας που δύο χρόνια και μερικούς μήνες μεταξύ φθοράς κι αφθαρσίας. Σ' αυτόν τον Παναθηναϊκό ο κάθε παίκτης είναι εύκολο ν' απαξιωθεί. Ο Μπακασέτας ας υποθέσουμε ότι πήγαινε στον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Στην ΑΕΚ του Αλμέιδα. Ποδοσφαιρικά μπορεί να μην ταίριαζε στο στυλ τους. Να μην έκανε τη διαφορά. Κάτι θα έδινε όμως. Παίζει τρομερό ρόλο το περιβάλλον. Στο τριφύλλι όλοι οι παίκτες, όπως και να λέγονται, δεν παίζουν στο 100%. Σαφώς είναι κι ευθύνη τους, γιατί είναι ακριβοπληρωμένοι και δεν πρέπει να βγαίνουν από το κάδρο. Δεν φταίνε όλοι οι άλλοι κι αυτοί που είναι ακριβοπληρωμένοι επαγγελματίες να τους αντιμετωπίζουμε σαν τα παιδάκια που δεν πρέπει να τους φωνάζουμε. «Γιατί είναι παιδάκια», όπως λένε οι τωρινοί γονείς. «Μην τους μαλώσουμε». Η κριτική χρειάζεται. Η σκληρή, μάλιστα, αν είναι δίκαιη μόνο καλό μπορεί να κάνει. Αλλά για τον έμπειρο μέσο δεν γίνεται κριτική. Έχει γίνει έκρηξη εμμονής και μίσους προς το πρόσωπό του.

Τον Μπακασέτα, τον αρχηγό της Εθνικής, τον χρησιμοποιεί συχνά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού. Οι οπαδοί της ομάδας που θα ήθελαν (οι περισσότεροι φαντάζομαι, γιατί μπορεί αρκετοί να πιστεύουν ότι ο Σέρβος δεν είχε να δώσει κάτι άλλο στο τριφύλλι) τον Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, βρίζουν τον Μπακασέτα, που τον βάζει ο Ιβάν. Να δεχθώ και στην Εθνική τα παράπονα κάποιων ότι δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας και παίζει ο Μπακασέτας. Εχει λογική. Είναι μία άποψη. Και γι' άλλους παίκτες τα έχουν πει. Αυτό είναι κάτι αποδεκτό.

Αποδεκτό επαναλαμβάνουμε δεν είναι ν' αντιμετωπίζεται ένας παίκτης. Να μην κρίνεται με ποδοσφαιρικά κριτήρια, αλλά λες κι έκανε σε κάποιον το χειρότερο κακό.

Σε κάθε περίπτωση, είναι πλέον προφανές ότι το κλίμα στον Παναθηναϊκό δεν σηκώνει τον Μπακασέτα. Να τον βρει και η νέα σεζόν εδώ έτσι όπως είναι τα πράγματα φαντάζει απίθανο. Δεν κάνει καλό και στον ίδιο και στην ομάδα.