Ο Παναιτωλικός ενίσχυσε ουσιαστικά το ρόστερ του, πήρε το αποτέλεσμα που είχε ανάγκη στη Λάρισα και τώρα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει με πνευματική προσήλωση.

Κακό σερί ήταν και πάει για τον Παναιτωλικό. Δυο μήνες μετά το «διπλό» στις Σέρρες και έπειτα από επτά διαδοχικές νίκες οι Αγρινιώτες επέστρεψαν στις νίκες και μάλιστα εμφατικά, αλλά κυρίως... πειστικά.

Ο Τίτορμος πήγε στη Λάρισα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novibet, η οποία ήταν σε ακριβώς αντίθετη κατάσταση. Αήττητη για πέντε αγωνιστικές και έχοντας τρεις διαδοχικές νίκες. Επιπρόσθετα υπήρχε ο «κίνδυνος» το φινάλε της αγωνιστικής να βρει τους Αγρινιώτες στη ζώνη του υποβιβασμού, εφόσον ο Αστέρας AKTOR νικούσε τον Βόλο στην Τρίπολη, όπως και έγινε.

Φυσικά, ο Παναιτωλικός είναι ομάδα που έχει... φάει με το κουτάλι αυτού του είδους τα παιχνίδια στα 13 διαδοχικά χρόνια που αγωνίζεται στη Super League και στα δύσκολα ξέρει να βγάζει αντίδραση. Αυτό έγινε και στον κάμπο, όπου κόντρα σε μια ομάδα που ο Σάββας Παντελίδης της έδωσε ψυχολογία «τελείωσε» το ματς από το ημίχρονο!

Σε αυτό το αρνητικό σερί των Κιτρινομπλέ υπήρχαν παιχνίδια που δεδομένα άξιζαν κάτι περισσότερο βαθμολογικά, όπως στον Βόλο ή στο Ηράκλειο, όμως το αποτέλεσμα δεν ερχόταν. Ο θρίαμβος στη Λάρισα με 4-1 ήταν αυτό που έψαχνε ο Παναιτωλικός για να αναθαρρήσει ψυχολογικά και βαθμολογικά, όμως το ζητούμενο είναι να... χτίσει πάνω σε αυτό.

«Γέμισε» τη γραμμή κρούσης

Ο Γιάννης Αναστασίου εδώ και εβδομάδες είχε εκφράσει δημόσια την ανάγκη που είχε η ομάδα να ενισχυθεί, τόσο στο «9», όσο και στα φτερά της επίθεσης. Mπορεί οι προσθήκες σε ένα βαθμό να άργησαν, όμως στις μεταγραφές δεν είναι απλό πράγμα να πάρεις αυτό που θέλεις και να είσαι σίγουρος για την επιλογή σου. Συν τοις άλλοις στις διαπραγματεύσεις πολλά γίνονται και αλλάζουν, όπως είδαμε με την περίπτωση του Ντένις Πόλιτικ.

Τελικά οι μεταγραφές έγιναν και ήρθαν... μαζεμένες! Δυο φορ, με τον δανεισμό του Γιουσούφ Μπάντζι και την προσθήκη του «γνώριμου» Χουάν Μανουέλ Γκαρσία και δυο εξτρέμ με την αγορά του Λένι Λομπάτο και την επιστροφή του Φάρλεϊ Ρόσα στο ποδοσφαιρικό του σπίτι.

Μάλιστα θα υπήρχε και τρίτη κίνηση, από τη στιγμή που ο Ισάακ Μπενζά έφτασε μέχρι την... πόρτα του «Emileon», όμως προέκυψε πως θα αργούσε να προσφέρει. Ακόμα και έτσι κενό δεν υπάρχει από τη στιγμή που παρέμεινε ο Κόνραντ Μίχαλακ, ο οποίος στο πρώτο μισό της σεζόν είχε δείξει καλά στοιχεία.

Πλέον ο Παναιτωλικός έχει για την κορυφή της επίθεσης τέσσερις επιθετικούς, καθώς εκτός των δυο νεοαποκτηθέντων υπάρχει ο Κόστα Άλεξιτς που έπαιζε... μόνος του το προηγούμενο διάστημα, ενώ επιστρέφει και ο Χόρχε Αγκίρε.

Όσο για τα «φτερά»; Πέρα από τους προαναφερθέντες Λομπάτο, Ρόσα και Μίχαλακ υπάρχει ο νεαρός Λάμπρος Σμυρλής, ο οποίος έδειξε στη Λάρισα τι μπορεί να προσφέρει, ενώ την ευχέρεια να προσφέρουν στα άκρα έχουν τόσο ο Ντιέγκο Εστεμπάν, όσο και ο Αλεξάντρου Ματσάν. Έξι παίκτες για δυο θέσεις στα εξτρέμ, συν μία του δημιουργικού μέσου.

Οι μεταγραφές έκαναν τη διαφορά με το... καλησπέρα

Προφανώς το ζήτημα δεν είναι μόνο ποσοτικό αλλά... ποιοτικό. Ο Παναιτωλικός με αυτές τις τέσσερις προσθήκες γέμισε πλήρως τη «φαρέτρα» του Γιάννη Αναστασίου ενόψει της απαιτητικής συνέχειας και η διαφορά φάνηκε με το «καλησπέρα».

Κόντρα στην ΑΕΛ Novibet ξεκίνησε μια «φρέσκια» τριάδα στη γραμμή κρούσης, με τους Λομπάτο - Ρόσα στα εξτρέμ και τον Μπάντζι φορ. Τι είδαμε στο πρώτο δείγμα γραφής από τη νέα γραμμή κρούσης;

Ασίστ του Ρόσα στο παρθενικό γκολ του Μπάντζι για το 1-0

Συμμετοχή του Μπάντζι στο γκολ του Ρόσα, με πάσα στον δημιουργό Ματσάν

Κερδισμένη εναέρια μονομαχία του Μπάντζι (συνολικά 12/14) στη φάση που ο Σμυρλής έφυγε στο χώρο για το 1-4

Με πιο απλά λόγια... ουσία! Κάτι που έλειπε από τα προηγούμενα παιχνίδια. Χαρακτηριστικό πως στη Λάρισα σκόραρε τέσσερις φορές, ενώ συνολικά είχε τρία γκολ στα τελευταία 11 ματς πρωταθλήματος.

Στην «AEL FC Novibet Arena» είδαμε τον Μπάντζι να συνδέεται με τα δίχτυα και να έχει ικανότητα τόσο στον αέρα, όσο και με την μπάλα στα πόδια, τον Ρόσα που... ξέραμε και τον Ματσάν να κάνει τη διαφορά, με τους νέους παίκτες που έχει να συνεργαστεί, όντως «μέσα» σε δύο από τα τρία γκολ του πρώτου μέρους (key pass στον δημιουργό Ρόσα για το 0-1, ασίστ στον Ρόσα για το 1-3).

Ο Αστέρας κρίνει την αξία του «διπλού» στη Λάρισα

Ο Παναιτωλικός δεν ήταν η... χειρότερη ομάδα του κόσμου πριν η νίκη στη Λάρισα και έτσι ούτε τώρα έγινε η καλύτερη. Η εβδομάδα άλλαξε και πλέον το μυαλό όλων εστιάζεται στο εντός έδρας ματς με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (14/2, 17:00).

Βέβαια, δεν πρόκειται για εύκολη αποστολή, καθώς ο Τίτορμος δεν έχει νικήσει τους Αρκάδες εντός έδρας την τελευταία δεκαετία, έχοντας απολογισμό εννέα ισοπαλίες και δύο ήττες. Για να έχει πραγματική αξία η νίκη στον Κάμπο θα πρέπει η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου να μην ηττηθεί από το σύνολο του Μίλαν Ράσταβατς, καθώς σε αυτό το ενδεχόμενο το τέλος της 21ης αγωνιστικής θα τη βρει στη ζώνη του υποβιβασμού.

Το βασικό ζητούμενο για τα Καναρίνια είναι να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά, με χαμηλά το κεφάλι και να μην παρασυρθούν, επειδή είναι απαραίτητο να υπάρξει διάρκεια και συνοχή.

«Είναι απλά ένα μικρό βήμα. Μη φανταστείτε πως κάνατε κάτι φανταστικό σήμερα. Ήταν καλή νίκη, κόντρα σε αντίπαλο που είναι άμεσος ανταγωνιστής και τον νικήσαμε δυο φορές μέσα στη σεζόν. Ακόμα έχουμε πολλά παιχνίδια και όλοι πρέπει να είσαστε έτοιμοι.

Φανταστικό σκορ, φανταστική εμφάνιση, αλλά το πιο σημαντικό είναι η πειθαρχία και η συγκέντρωση που είχατε. Ήταν εκπληκτική. Από εκεί πρέπει να χτίσετε για να γινόσαστε καλύτεροι, παιχνίδι με το παιχνίδι, μέρα με τη μέρα και εβδομάδα με την εβδομάδα», είπε ο Γιάννης Αναστασίου μεταξύ άλλων στην ομιλία του στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet και έδωσε το στίγμα για τη συνέχεια που πρέπει να έρθει η ομάδα.