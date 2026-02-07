Παναιτωλικός: To «πάρτι» παικτών και φιλάθλων μετά το θρίαμβο στη Λάρισα
Ο Παναιτωλικός έβγαλε σπουδαία αντίδραση μετά το αρνητικό σερί των επτά διαδοχικών ηττών, καθώς ισοπέδωσε την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα με 4-1 και πήρε... βαθιά βαθμολογική ανάσα.
Οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου δεν ήταν μόνοι τους σε αυτήν την προσπάθεια, καθώς Αγρινιώτες φίλαθλοι έδωσαν δυναμικό παρών και στήριξαν τους ποδοσφαιριστές του Τίτορμου μέχρι το φινάλε.
Μετά το ματς οι παίκτες και οι φίλοι του Παναιτωλικού έγιναν «ένα», έκαναν... χέρια και φώναξαν μαζί συνθήματα.
