Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δύο χρόνια, 24 μήνες, 731 μέρες. Το Gazzetta καταγράφει τις καλύτερες στιγμές του Βάσκου προπονητή στην άκρη του «ερυθρόλευκου» πάγκου.

Ήταν 10 Φεβρουαρίου του 2024. Με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο στην άκρη του πάγκου, ο Ολυμπιακός δίνει παράσταση για έναν ρόλο κόντρα στον ΟΦΗ και επικρατεί άνετα στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 4-0. Από τις λίγες επικρατήσεις των Πειραιωτών μέχρι εκείνο το σημείο της σεζόν, έχοντας προηγηθεί ο αποκλεισμός από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο Ελλάδος και μία κάκιστη πορεία στο πρωτάθλημα και την Ευρώπη (η ντροπιαστική 5άρα με τη Φράιμπουργκ).

Το checkpoint από εκείνο το ματς δεν ήταν το τελικό σκορ ή η εμφάνιση αλλά η παρουσία ενός κυρίου στη σουίτα του γηπέδου. Ενός Βάσκου που είχε φτάσει στην Αθήνα με τις ευλογίες του Ερνέστο Βαλβέρδε. Ένας άνθρωπος που κανείς, μα κανείς, δεν περίμενε ότι θα εξελισσόταν στον καλύτερο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγες ώρες μετά από αυτό το ματς, έγινε και επίσημα ο νέος τεχνικός των Πειραιωτών που καλούνταν να βγάλει από μία αρκετά δύσκολη θέση την ομάδα. Πέρασαν δύο χρόνια από εκείνη τη μέρα. Το αποτέλεσμα; Πέρα για πέρα θετικό.

Ποιος θα το πίστευε ότι ο Βάσκος προπονητής θα έμπαινε στο πάνθεον της ερυθρόλευκης ιστορίας. Δεν είναι πολλοί άλλωστε που έχουν περάσει αυτή τη λεπτή γραμμή αγάπης από τους οπαδούς. Μία το νταμπλ στα 100 χρόνια, μία οι προκρίσεις στην Ευρώπη, μία οι εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι σε... θηρία. Και στη μέση τι άλλο;

Η κατάκτηση του Conference League μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ έχοντας πετάξει εκτός ομάδες που δεν συνάπτουν με τη διοργάνωση αλλά μεταξύ Europa και Champions League. Φερεντσβάρος, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε, Άστον Βίλα, Φιορεντίνα και τσουπ. Η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο σε συλλογικό επίπεδο.

Το Gazzetta κάνει τη δική του αναδρομή σε αυτά τα δύο χρόνια και κάνει «τικ» στις στιγμές-σταθμούς του 64χρονου προπονητή που έγινε μόνιμο σύνθημα στα χείλη των οπαδών.

Το ευρωπαϊκό ντεμπούτο με τη Φερεντσβάρος

Ο «Μέντι» δεν άργησε να πιάσει δουλειά. Λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση της πρόσληψης του, έχει μπροστά του την πρώτη του μεγάλη πρόκληση. Με την ομάδα εκτός Κυπέλλου και μακριά από την κορυφή, η Ευρώπη ήταν ο μοναδικός ενεργός στόχος του Ολυμπιακού, στην παρθενική εμφάνιση στον θεσμό.

Με εντεκάδα τους: Πασχαλάκη - Ορτέγα, Κάρμο, Ντόι, Ροντινέι - Έσε, Καρβάλιο, Αλεξανδρόπουλο - Μασούρα, Ελ Καμπί και Φορτούνη. Αυτή ήταν η πρώτη επιλογή του Βάσκου προπονητή στην άκρη του πάγκου. Το γκολ του Ελ Καμπί στο 83ο λεπτό μετά από σέντρα του Ροντινέι, χάρισε τη νίκη και ένα ελαφρύ προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στη Βουδαπέστη.

Αυτή ήταν και η αρχή ενός τεράστιου τα ταξιδιού που λίγοι ονειρεύονταν που θα τα καταλήξει και ακόμα λιγότεροι το πίστευαν.

Η «4άρα» που τον μετέτρεψε σε... μάγο

«Δεν είμαι μάγος» έλεγε ξανά και ξανά. Όμως αυτό που έκανε στα τρία πρώτα ματς της θητείας του στον Ολυμπιακό, δεν ήταν... φυσιολογικά. Με βάση τη σεζόν που είχε ακολουθήσει φυσικά. Μετά τη νίκη με τη Φερεντσβάρος, το ντεμπούτο στο πρωτάθλημα έγινε με ντέρμπι και μάλιστα στην κατάμεστη Τούμπα κόντρα στον 2ο ΠΑΟΚ.

Τσικίνιο και Όρτα δεν είχαν συστηθεί ακόμα ενώ ο Ναβάρο βρέθηκε από το πουθενά στην εντεκάδα και σκόραρε κιόλας στο 29' για το 0-1. Παρότι ο Ντεσπόντοφ ισοφάρισε στο 39', ακολούθησε το δεύτερο μέρος που ήταν πραγματικά... καταιγίδα. Με τον Ποντένσε να έχει γκολ και ασίστ και τον Ελ Καμπί να... πυροβολεί δύο φορές, ο Ολυμπιακός έφυγε θριαμβευτής από τη Θεσσαλονίκη με το τελικό 4-1 (!).

Όπως ήταν λογικό, ο ενθουσιασμός στις τάξεις των Πειραιωτών ήταν τεράστιος με τα άμεσα αποτελέσματα και με ένα ρόστερ που δεν είχε παραμικρή πινελιά του Μεντιλίμπαρ. Εκείνος το έκανε δικό του. Και το... κερασάκι ήταν το διπλό στην Ουγγαρία (1-0), που έστειλε τον Ολυμπιακό στους «16» του Conference League.

Η ανατροπή που δεν βρίσκει λέξεις

Η απότομη προσγείωση ήρθε με τον χειρότερο τρόπο. Στη φάση των «16», ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και η ομάδα του Ρόι Κιν κατάφερε να φύγει από το Φάληρο με το βαρύ 1-4, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης με τις πιθανότητες του Ολυμπιακού να μειώνονται στο 0.01%.

Η ρεβάνς έγινε σε ουδέτερη έδρα (στη Σερβία). Ελάχιστοι οπαδοί του Ολυμπιακού, το ίδιο και της Μακάμπι. Σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε περισσότερο φιλικό παρά ευρωπαϊκή μάχη όμως για τους Ισραηλινούς έδειχνε να έχει διαδικαστικού χαρακτήρα. Τελικά στο φινάλε, ο πίνακας του σκορ έδειχνε το ίδιο με αυτό που είδαμε στο Καραϊσκάκη. 1-4.

Το παιχνίδι πάει παράταση και η αύρα του Ολυμπιακού έδειχνε ότι μία ανεπανάληπτη πρόκριση για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ήταν προ των πυλών. Γιόβετιτς και Ελ Αραμπί υπέγραψαν ένα σπουδαίο διπλό και οι Πειραιώτες πέρασαν στους «8» γράφοντας ιστορία!

Η βραδιά που γράφτηκε ιστορία

«Παλιά μου τέχνη κόσκινο» λέει ο λαός. Σχεδόν έναν χρόνο πριν η Σεβίλλη σκαρφάλωνε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου για το Europa League και ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να το επαναλάβει με τον Ολυμπιακό στο Conference League. Μάγκικη πρόκριση στην Τουρκία κόντρα στη Φενέρ, επική διπλή νίκη με Άστον Βίλα και έφυγε για... Allwyn Arena.

Εκεί όπου η Φιορεντίνα λύγισε στο 116' από την κεφαλιά του Ελ Καμπί. Το «χρυσό» γκολ που έκανε όλη την Αθήνα και όλη την Ελλάδα να σείεται από τους πανηγυρισμούς. Ο Πειραιάς ήταν μία απέραντη θάλασσα με ερυθρόλευκα κασκόλ. Μία άμορφη μάζα με χαμόγελα, κλάματα, πανηγυρισμούς και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο που τοποθετήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο, στο κέντρο του Πειραιά. Ένα πάρτι που κράτησε μέχρι το ξημέρωμα και μία επιτυχία που γράφτηκε με τα πιο χρυσά γράμματα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στην πρώτη 8άδα του Europa League για το νέο φορμάτ

Ως κάτοχος του Conference League, ο Ολυμπιακός μπήκε στο Europa League και απευθείας στο League Phase με το νέο φορμάτ. Εκτός είχε να αντιμετωπίσει τη Λιόν (0-2), τη Μάλμε (1-0), τη Στεάουα (0-0) και την Πόρτο (1-0) ενώ εντός τις Μπράγκα (3-0), Ρέιντζερς (1-1), Τβέντε (0-0) και Καραμπάγκ (3-0).

Με απολογισμό 15 βαθμών και με μόλις μία ήττα, ο Ολυμπιακός δεν μπήκε απλώς στην 8άδα αλλά τερμάτισε και στην 7η θέση, περνώντας απευθείας στους «16». Η Μπόντο Γκλιμτ ήταν ο αντίπαλος που σταμάτησε την πορεία των Πειραιωτών ωστόσο αυτό δεν μειώνει την εξαιρετική παρουσία στο League Phase.

Ο προπονητής των 100 χρόνων που υπέγραψε το νταμπλ

Το 2025 ο Ολυμπιακός έκλεισε 100 χρόνια ζωής και μία σειρά από εκδηλώσεις έκαναν τη σεζόν να μοιάζει με γιορτή για τους οπαδούς της ομάδας όμως στον αγωνιστικό χώρο, ο Μεντιλίμπαρ ετοιμαζόταν αν γίνει ο προπονητής που θα κατακτήσει το νταμπλ σε αυτή την ιστορική χρονιά.

Με 75 βαθμούς και απόλυτη κυριαρχία στα play offs απέναντι σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό (μόλις μία ήττα σε έξι παιχνίδια), ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα και έπειτα από την επικράτηση επί του μαχητικού ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, ολοκλήρωσε το νταμπλ κατακτώντας και το Κύπελλο Ελλάδος.

Ανάμεσα στα «αστέρια» του Champions League

Επιστροφή μετά από πέντε χρόνια στο Champions League για τον Ολυμπιακό όπου είχε να κοντραριστεί με μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Παρότι μέχρι την 6η αγωνιστική ήταν χωρίς νίκη (δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες), η εμφάνιση και ο τρόπος που κόντραρε τόσο την Άρσεναλ στην Αγγλία όσο και την Μπαρτσελόνα μέχρι την αποβολή του Έσε αλλά και τη Ρεάλ Μαδρίτης, έδειχναν ότι καλό πάει να γίνει.

Στο φινάλε ο Ολυμπιακός έπρεπε να κάνει 3x3 νίκες για να μπει στην 24άδα και να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που περνά στην επόμενη φάση με το νέο φορμάτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Διπλό στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι (1-0), μεγάλη νίκη στο Φάληρο κόντρα στη Λεβερκούζεν (2-0) και ιστορικό τρίποντο στην Ολλανδία κόντρα στον Άγιαξ (2-1).

Έτσι ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι και την 18η θέση, παίρνοντας το εισιτήριο για τα play offs όπου θα συναντήσει ξανά τη Λεβερκούζεν.