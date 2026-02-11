Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, η Λεβερκούζεν έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του Αλέξα Νταμιάνοβιτς.

Μία μεταγραφή με το βλέμμα στο μέλλον ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ τα βρήκε με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του Αλέξα Νταμιάνοβιτς.

Ο λόγος για 17χρονο σέντερ φορ με ύψος λίγο κάτω από τα δύο μέτρα, ο οποίος έχει ήδη φορέσει τη φανέλα των Σέρβων επτά φορές, δίχως να έχει σκοράρει ακόμα. Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ένα ποσό της τάξης των πέντε εκατομμυρίων ευρώ συν άλλα τρία με τη μορφή μπόνους, με τον Αστέρα να διατηρεί έναν ποσοστό μεταπώλησης 10%.

Λόγω του ότι είναι ανήλικος, ο νεαρός επιθετικός μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο το πολύ τριετούς διάρκειας με την αντίπαλο του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League, με τις Ασπιρίνες βέβαια να γνωρίζουν πως αν ο Νταμιάνοβιτς αποδώσει τα αναμενόμενα, θα μπορέσουν να του δώσουν μια πολύ καλύτερη συμφωνία μόλις ενηλικιωθεί.

Ο παίκτης αναμένεται να βρεθεί στη Γερμανία την Πέμπτη (12/2), προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά, να ολοκληρωθεί το deal που θα φέρει τον Σέρβο στη Werkself το καλοκαίρι.