Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ λοιπόν ολοκληρώνονται σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και ο Δημήτρης Τομαράς γράφει για τον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού.

Προφανώς και το timing της συμπλήρωσης 2 ετών από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του ως προπονητής του Ολυμπιακού (11 Φεβρουαρίου του 2024) δεν είναι ιδανικό για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι από την άποψη ότι έπεσε πολύ κοντά χρονικά αυτή η ημερομηνία με το 0-1 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου σε τέτοιες περιπτώσεις η κριτική πηγαίνει - εκτός από τους παίκτες - και προς τον προπονητή. Κριτική προς τον Ισπανό ως το πώς ξεκίνησε την ομάδα του Ολυμπιακού σε επίπεδο 11άδας αλλά και την διαχείριση του αγώνα.

Αυτός ο αγώνας όμως δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων ικανός να αλλάξει την ιστορία. Η ιστορία γράφεται και δεν ξεγράφεται από μία ήττα σε ένα ντέρμπι. Φυσικά ο ίδιος θα ήθελε να... γιορτάσει μία τέτοια περίσταση αλλιώς αλλά εν τέλει ήρθε αυτή η ήττα.

Στα 64 του χρόνια ο Ισπανός προπονητής, πάντα μαθημένος στα δύσκολα, ήταν ο άνθρωπος που στην πρώτη του χρονιά πήρε το ιστορικό Ευρωπαϊκό με τους Πειραιώτες. Είναι ο προπονητής του νταμπλ των 100 ετών και ο κόουτς με 4 κούπες στην συλλογή του (Conference, Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup). Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία των Ερυθρόλευκων και που θα μείνει ως ο πλέον πετυχημένος προπονητής του, ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα.

Ο «Μέντι» είναι ένας συλλέκτης τίτλων στον Ολυμπιακό όπου έχει καθήσει στον πάγκο του σε 106 αγώνες, έχοντας 70 νίκες, 20 ισοπαλίες και 16 ήττες με γκολ 203 υπέρ και 89 κατά. Είναι ο προπονητής που με τον Ολυμπιακό δούλεψε για πρώτη φορά στην πορεία του εκτός Ισπανίας. Ένας Ολυμπιακός που τον ήθελε στον πάγκο του καιρό πριν και προσπάθησε αρκετές φορές για να τον πείσει να έρθει στην Ελλάδα καθώς ο Μεντιλίμπαρ δεν άφηνε εύκολα την αγαπημένη του Ισπανία.

Φέτος χρεώνεται το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει μόνο μία νίκη σε ντέρμπι και αποκλείστηκε στο Κύπελλο από τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στην επόμενη φάση του Champions League με το νέο format. Ήδη είχε συμβάλλει στο να μεγαλώσει και άλλο ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, όχι μόνο με το Ευρωπαϊκό αλλά και με την περσινή πρόκριση από το Europa League. Λάθη κάνει και θα συνεχίσει να κάνει. Σε αυτό το my way του (στον δικό του τρόπο) θα προκύψουν και λανθασμένες επιλογές. Είναι όμως και ένας άνθρωπος που δεν κρύφτηκε ποτέ και δεν θα κάνει ούτε στην συνέχεια.

Ο Μεντιλίμπαρ έχει και άλλες σελίδες για το βιβλίο της προπονητικής ζωής του

Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια στη θητεία του ο Ισπανός - που είχε αναδειχθεί προπονητής της χρονιάς στα Gazzetta Awards 2024 - που βιώνει μία πιο έντονη κριτική. Αλλά δεν έχει κάποια αξία αυτό για εκείνον. Τα περισσότερα - εάν όχι όλα - δεν τα διαβάζει. Δεν έχει social media, ό,τι είναι του το μεταφέρουν αλλά και πάλι δεν... τρελαίνεται ή να δώσει σούπερ σημασία και δεν θέλει να τον αποκαλούν Στρατηγό, Βασιλιά ή οτιδήποτε άλλο.

Στο «Μέντι» θα ακούσει με χαρά. Του αρκεί αυτό. Και είναι σίγουρο πώς με την δύναμη του χαρακτήρα του, το πείσμα του και την δουλειά του έχει ακόμα να γράψει αρκετές σελίδες στην διαδρομή του προπονητής. Σελίδες που θα αφορούν και στον Ολυμπιακό και νέες επιτυχίες του και ως προς την προπονητική του συνέχεια.

Να θυμίσουμε δε και το τι είχε πει ο ίδιος στο κανάλι των Νέων στο Youtube για το εάν αμφέβαλλε ποτέ για το ποδοσφαιρικό του σχέδιο (κάτι που έχει απαντήσει και σε συνεντεύξεις Τύπου): «Το έχω κάνει, να αλλάξω την ποδοσφαιρική μου δέα ανάλογα με το ποιος είναι ο αντίπαλος, αλλά δεν βγήκε σε καλό. Παρότι όλοι σου λένε πως πρέπει να έχεις ένα σχέδιο για αυτές τις ομάδες και ένα άλλο, plan b, για κάποιες άλλες ομάδες, εγώ πιστεύω πως αν έχεις ένα καλό σχέδιο που σου έχει αποδείξει πως δουλεύει, δεν χρειάζεται δεύτερο.

Συνεχίζω με την ίδια ιδέα, με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίζω όλους τους αντιπάλους. Παρόλο που μου έχουν πει πολλές φορές 'ναι, αλλά τώρα σε έχουν μάθει. Τώρα σε γνωρίζουν'. Η απάντηση είναι πως πλέον όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχουν τόσο πολλά Μέσα και τόσο πολλές πληροφορίες, που όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους».