Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις στην αθλητική ζωή μου»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη σελίδα του Ολυμπιακού, με αφορμή τη συμπλήρωση δυο χρόνων από την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας.

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα (11/2) από την ημέρα που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε και επίσημα την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού.

Ο Βάσκος τεχνικός, με τον οποίο οι Πειραιώτες κατέκτησαν μια απίθανη κορυφή, κερδίζοντας το Conference League το 2024, μίλησε σε βίντεο που ανήρτησε ο σύλλογος για την απόφασή του να αναλάβει την ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τη (σσ την απόφαση) ως μια από τις καλύτερες στη ζωή του.

Με τον Μέντι στον πάγκο οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πανηγυρίσει επίσης το νταμπλ της περσινής σεζόν (2024-2025), καθώς και το Σούπερ Καπ του 2025, ενώ έχει καθίσει στον πάγκο τους σε 106 αγώνες, έχοντας 70 νίκες, 20 ισοπαλίες και 16 ήττες με γκολ 203 υπέρ και 89 κατά.

«Όταν μας κάλεσε ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε από τη χώρα μας ως προπονητές. Έπρεπε να αποφασίσουμε σε πολύ λίγο χρόνο, μέσα σε λίγες ώρες.

Δεν είχαμε μέρες για να αποφασίσουμε και νομίζω ότι ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ στην αθλητική μου ζωή. Δεν περίμενα πως θα μέναμε για τόσο καιρό και να κερδίσουμε όσα κερδίσαμε.

Αν μου έλεγαν πριν έρθω τι πίστευα, δεν θα ήταν το ίδιο με αυτό που πιστεύω τώρα. Τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να είχα βγει από τη χώρα μου νωρίτερα, για να μπορέσω να απολαύσω όσα απολαμβάνουμε τώρα εδώ και όσα μπορεί να απολαύσει κανείς μέσα στον κόσμο του ποδοσφαίρου».