Οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν ρεπό την Τρίτη πλην όμως φρόντισαν στις μεταξύ τους συζητήσεις να το... πάρουν πάνω τους αυτό το 0-1 με τον Παναθηναϊκό.

Μετά την απώλεια βαθμών για τον Ολυμπιακό για το 0-1 με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη προφανώς και υπήρξαν διάφορες αναγνώσεις αυτού του αγώνα αλλά και κριτική και προς τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ . Την Τρίτη η ομάδα είχε ρεπό ωστόσο παίκτες και κόουτς τα είχαν πει μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Μία ατάκα που ξεχώρισε από πλευράς παικτών του συλλόγου του Ολυμπιακού ήταν πώς «εμείς φταίμε και μόνο για αυτήν την εικόνα και εμείς θα πρέπει να το γυρίσουμε και θα το κάνουμε». Οι παίκτες δηλαδή ανέλαβαν αποκλειστικά την ευθύνη για την εικόνα τους και σε σχέση με την ήττα από τον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή. Ο Μεντιλίμπαρ από την μεριά του είχε παρατηρήσεις να κάνει και όχι λίγες και στάθηκε κυρίως στο νέο... μπλακ άουτ της ομάδας του μετά το γκολ του Ταμπόρδα στο 7ο λεπτό. Πλέον υπάρχει μπροστά το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός και στις τάξεις των Ερυθρόλευκων είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα αλλά και να βελτιώσουν για τα καλά την εικόνα τους.

Να σημειωθεί ότι ο Βάσκος είχε ομιλία και στο ημίχρονο του ματς με τον Παναθηναϊκό ενώ μίλησε προς τους ποδοσφαιριστές του και μετά την αναμέτρηση. Κάτι που κάνει σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά όταν ένας αγώνας δεν πηγαίνει καλά.