ΠΑΟΚ και ΟΦΗ πέτυχαν κάτι που τον Δεκέμβριο έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο.

Ο ΟΦΗ απέκλεισε τον Λεβαδειακό και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό.

Έτσι οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στον τελικό στο Πανθεσσαλικό στις 25 Απριλίου. Το εκπληκτικό είναι ότι στην πρώτη σεζόν με το νέο format κατέρριψαν τις εις βάρος τους πιθανότητες. Και έκλεισαν ραντεβού στον τελικό, ενώ δεν τερμάτισαν στην πρώτη τετράδα, ώστε να έχουν και το προβάδισμα της έδρας σε ορισμένες φάσεις.

Ο ΟΦΗ ήταν 6ος με 9 βαθμούς, 7 γκολ υπέρ, 3 κατά και απολογισμό 3 νίκες και 1 ήττα. Ο ΠΑΟΚ, επειδή δεν μπόρεσε να βάλει ένα περισσότερο γκολ στη Μαρκό τερμάτισε 8ος με 7 βαθμούς. Είχε απολογισμό 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα και γκολ 10 υπέρ κι 7 κατά.

Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, έπαιξε εντός στα playoffs με τον 9ο Ατρόμητο και μετά το 1-1 στην Τούμπα στα 90 λεπτά, πέρασε στα πέναλτι με πρωταγωνιστή τον Μοναστηρλή.

Ο ΟΦΗ ήταν επίσης γηπεδούχος στην ενδιάμεση φάση και νίκησε εντός 2-0 τον 11ο Αστέρα Aktor.

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ επιβαρύνθηκαν με ένα επιπλέον παιχνίδι, αλλά στα προημιτελικά ως φιλοξενούμενοι πήραν τρομερές προκρίσεις. Ο ΟΦΗ νίκησε 1-0 την 3η της League Phase ΑΕΚ στην έδρα της και ο Δικέφαλος 2-0 τον πρώτο της League Phase Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ με δύο νίκες απέκλεισε τον 4ο της League Phase Παναθηναϊκό και ο ΟΦΗ με μία νίκη εκτός και μία ισοπαλία τον 2ο της League Phase Λεβαδειακό!