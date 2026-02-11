Για τη δύσκολη αποστολή στη Λιβαδειά προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός καθώς θα φιλοξενηθεί από τον Λεβαδειακό αλλά θα έχει στο πλάι του τον κόσμο του.

Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να περάσει από το δύσκολο παιχνίδι στην έδρα του Λεβαδειακού που φέτος εντυπωσιάζει με την πορεία του.

Οι Πειραιώτες έχουν ζητήσει έναν σημαντικό αριθμό εισιτηρίων για το γήπεδο της Λιβαδειάς προκειμένου ο κόσμος να βρεθεί στο πλάι των οπαδών του Μεντιλίμπαρ ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσουν και άλλα.

Θυμίζουμε ότι αμφότεροι προέρχονται από ήττες καθώς ο Ολυμπιακός έχασε στο ντέρμπι «αιωνίων» και ο Λεβαδειακός έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από την Κρήτη κόντρα στον ΟΦΗ (3-2).