Ο Βισέντε Ταμπόρδα πήρε την ευκαιρία του στο δυσκολότερο ματς που υπάρχει στην Ελλάδα και απέδειξε όχι μόνο πως μπορεί να σταθεί, αλλά και κάτι παραπάνω.

Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μεγαλύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό περνώντας με 1-0 από το «Γ. Καραϊσκάκης» χάρη στο γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα στο 7ο λεπτό του ματς.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν έτσι να γυρίσουν την κατάσταση με τον Λεβαδειακό και να είναι εκείνη πια στα δικά τους χέρια, αφού αν κερδίσουν το εξ' αναβολής ματς με τον ΟΦΗ κι εκείνο κόντρα στους Βοιωτούς θα μπορούν να περάσουν ως τέταρτοι παίρνοντας την ισοβαθμία.

Στο χθεσινό αυτό μεγάλο αποτέλεσμα είναι σημαντική η συνεισφορά ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός στο ελληνικό πρωτάθλημα και μάλιστα κόντρα στο δυνατότερο αντίπαλο και στην πιο αφιλόξενη έδρα που μπορούσε να παίξει, έδειξε το πρόσωπο που έπρεπε επιθετικά, αλλά και ανασταλτικά.

Η ευκαιρία του Μπενίτεθ, το γκολ και το τακτικό κομμάτι

Μετά το παιχνίδι με την Ρόμα γράφαμε για την κραυγή της αδικίας που είχε βγάλει ο Βισέντε Ταμπόρδα, μετά το γκολ που είχε σημειώσει στον αγώνα αυτό και το πόσο άξιζε να πάρει μία κανονική ευκαιρία, γιατί με τους Ρωμαίους μπήκε, γιατί δεν υπήρχαν άλλες επιλογές, σε κάποιο ματς του ελληνικού πρωταθλήματος ή ευρωπαϊκό.

Ο Μπενίτεθ αξιολόγησε την εικόνα του ποδοσφαιριστή του και παρ' ότι πρόκειται για έναν παίκτη που δεν ταιριάζει στα αγωνιστικά του «θέλω», αποφάσισε, και ορθώς το έκανε, να τον επιβραβεύσει για την διάθεση και τη νοοτροπία που έδειχνε κάθε φορά που έμπαινε στο χορτάρι είτε ήταν για πέντε λεπτά είτε για περισσότερα.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να το κάνει αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό σ' ένα παιχνίδι που το στυλ της ομάδας του, έμοιαζε αρκετά με εκείνο της Πλατένσε, που αγωνιζόταν ο Αργεντινός, δηλαδή λίγη κατοχή και στόχευση στην άμεση επίθεση.

Μπορεί ο Ταμπόρδα να μην είναι ιδιαίτερα γρήγορος, όμως με ταχύτητα στη σκέψη που τον διακρίνει, την καλή του μεταβίβαση και την τεχνική του μπορούσε να δημιουργεί για κείνους που είχαν την ταχύτητα να εκμεταλλευτούν τον ανοιχτό χώρο.

Φυσικά αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και στους κλειστούς χώρους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αυτού από το γκολ που σημείωσε χθες.

Στην φάση του 7ου λεπτού, ο Αργεντινός επιθετικός μέσος είναι εκείνος που πήρε πρώτος την μπάλα από το πλάγιο, την έδωσε στον Κοντούρη, ο οποίος την άφησε στον Καλάμπρια. Όταν πήρε τη μπάλα ο Ιταλός, ο Ταμπόρδα βρισκόταν στον κενό χώρο ανάμεσα στους δύο αντιπάλους του για να του δώσει στήριγμα.

Με το που την πήρε, έκανε μία υπέροχη ντρίμπλα με δύο επαφές και πέρασε ανάμεσα από τους παίκτες του Ολυμπιακού, κινήθηκε απάνω στον Μπιανκόν, τον τράβηξε κοντά του, ο Τεττέη έκανε κίνηση στον χώρο που δημιουργήθηκε πίσω του κι εκείνος του πέρασε τη μπάλα με μία ωραία κάθετη πάσα, με τους δύο παίκτες να παίζουν στο όριο του οφσάιντ.

Ο Τεττέη έγινε κάτοχος της μπάλας κι άμεσα προσπάθησε να βρει ξανά τον Αργεντινό που βρισκόταν ανάμεσα σε τέσσερις παίκτες των «ερυθρολεύκων». Εκεί στάθηκε τυχερός, αφού ο Μπιανκόν βρήκε λίγο την μπάλα με το πόδι, όμως εκείνη πέρασε, ο επιθετικός μέσος των «πρασίνων» πήρε την κόντρα από τον Ρέτσο, έφερε μπροστά του την μπάλα, την άφησε να σκάσει μία φορά κι εκτέλεσε στο μοναδικό σημείο που θα μπορούσε να περάσει, κάτω από τα πόδια του εξερχόμενου Τζολάκη «γράφοντας» έτσι το 1-0.

Ο Ταμπόρδα όμως έφτιαξε ευκαιρίες και για τους άλλους όπως προείπαμε. Στο 38ο ήταν εκείνος που άνοιξε την αντεπίθεση των «πρασίνων», όπου ο Τεττή έβγαινε μόνος του απέναντι στον Τζολάκη, όμως έχασε το τζαρτζάρισμα από τον Ορτέγκα.

Ο Αντίνο έδωσε την μπάλα στον συμπατριώτητ του κι εκείνος με τη μία την πέρασε στον Έλληνα φορ του «τριφυλλιού», που ξεκίνησε την κούρσα έχοντας εξαιρετικές προϋποθέσεις μπροστά του, τις οποίες όμως δεν μπόρεσε να μετουσιώσει σε ευκαιρία (ίσως και να έπρεπε να την αφήσει στον Αντίνο).

Προφανώς και στο κομμάτι της δημιουργίας έκανα και κάποια λάθη, όπως σε πάσες, μία εκ των οποίων λίγο ήθελε να δημιουργήσει προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τον Ολυμπιακό, ωστόσο γενικά πήρε αρκετά καλό βαθμό για τις συνθήκες του αγώνα.

Πάμε, όμως και στον τομέα της άμυνας και της τακτικής συμπεριφοράς του. Ο Αργεντινός έδειξε τρομερή διάθεση γυρνώντας πίσω σε αρκετές φάσεις να βοηθήσει τον μπακ της πλευράς του (Καλάμπρια) και δίνοντας μονομαχίες σε άμυνα και επίθεση.

Ξέροντας πως δεν μπορεί με την ταχύτητά του να καλύπτει το χαμένος έδαφος, προσπαθούσε οι τοποθετήσεις του να είναι όσο πιο σωστές γίνεται, καθώς και να μην ξεχνιέται αφήνοντας εκτεθειμένο τον συμπαίκτη του, που είχε από κει πρώτα τον Ποντένσε κι έπειτα τον Ζέλσον, τα δύο «βαριά όπλα» του Ολυμπιακού, τα οποία χθες δεν τα πήγαν τόσο καλά.

Υπήρχαν και στιγμές που δεν το έκανε με επιτυχία, δεν έγινε ξαφνικά μέσα σε μία βραδιά άρτιος τακτικά, όμως έδειξε σίγουρα πως μπορεί να ανταποκριθεί κι έχει διάθεση να δουλέψει και να μάθει για να βελτιώσει τις αδυναμίες του παιχνιδιού.

Ο Ταμπόρδα κέρδισε τη χθεσινοβραδινή ευκαιρία μέσα από το ποδόσφαιρό του και τη νοοτροπία που επιδεικνύει όλον αυτόν τον καιρό. Μπορεί να μην ταιριάζει στο προφίλ που θέλει ο Ράφα να έχει ο επιτελικός του μέσος, αφού του λείπει η ένταση, η ταχύτητα ενώ και το πρέσινγκ δεν είναι το καλύτερό του, όμως δείχνει πως είναι ένα παιδί που μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα, όταν κάποιος προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τα καλά του χαρακτηριστικά. Κάποια από τα οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και σε ματς με μικρομεσαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος.