Η «AS» έκανε μία ξεχωριστή αναφορά στη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού του Ράφα Μπενίτεθ επί του μεγάλου αντιπάλου με 1-0 κάνοντας λόγο για «θαύμα».

Η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» επί του Ολυμπιακού με 1-0 το βράδυ της Κυριακής (08/02) για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Superleague δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε στην Ισπανία μ' ένα από τα μεγαλύτερα μέσα της χώρας να αναφέρεται στην επιτυχία των «πρασίνων».

Η ισπανική «AS» έκανε αναφορά στο «θαύμα» του Ράφα Μπενίτεθ, όπως το χαρακτήρισε, τονίζοντας πως εκείνος συνεχίζει να κρατά εντός Europa League και Κυπέλλου Ελλάδος το «τριφύλλι», αλλά και να διεκδικεί την είσοδο στα Play Offs.

Ακόμη έκανε μία αναφορά και στη συνεισφορά του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Αναλυτικά τα όσα λέει το δημοσίευμα της «AS»

«Ο Μπενίτεθ κάνει το θαύμα



Ο Παναθηναϊκός αναγεννάται υπό τον Μαδριλένο τεχνικό. Η νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ τον κρατά ζωντανό στο Europa League και σε απόσταση βολής από τα Play Offs του τίτλου.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε έναν Παναθηναϊκό βυθισμένο στην κρίση, στην ένατη θέση της Super League και σχεδόν αποκλεισμένο από την Ευρώπη, όμως λίγους μήνες αργότερα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Μετά τη νίκη στο ντέρμπι της Αθήνας απέναντι στον Ολυμπιακό, το «τριφύλλι» νιώθει ξανά σημαντικό και δυνατό. Πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση και μόλις τέσσερις βαθμούς μακριά από τα πλέι οφ.

Παράλληλα, διατηρεί τη θετική του πορεία, παραμένοντας ζωντανό τόσο στο Europa League όσο και στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου έχει προκριθεί στα ημιτελικά. Όλα αυτά έχουν αναζωπυρώσει τον ενθουσιασμό στους «πράσινους» της ελληνικής πρωτεύουσας, που είχαν απογοητευτεί από το κακό ξεκίνημα της σεζόν.

Σημαντικός υπήρξε και ο ρόλος του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα αθλητικού διευθυντή μετά την αποχώρησή του από τη Βαλένθια. Αν και το πλάνο του είναι περισσότερο μακροπρόθεσμο, έχει ήδη αποκτήσει τρεις νεαρούς ποδοσφαιριστές (τον Αντίνο από τη Γοδόι Κρους, τον Γιαγκούσιτς από τη Σλάβεν Μπελούπο και τον Τέτε από την Κηφισιά), με το βλέμμα στο μέλλον, ενώ επέστρεψαν και γνώριμα πρόσωπα όπως ο Μουσά Σισοκό (Γουότφορντ) και ο Χάβι Ερνάντεθ (Λεγανές).

Το βέβαιο είναι ότι το φαινόμενο Μπενίτεθ ήταν άμεσο. Η πρόθεση του Παναθηναϊκού να αναπτυχθεί ξανά και να μειώσει τη διαφορά από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, τις δύο κυρίαρχες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Η νίκη στο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ το αποδεικνύει. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε. Ο Ράφα επέστρεψε».