Μία ανάσα από τον Πορτογάλο τερματοφύλακα Αντρέ Κάμπος Μορέιρα είναι ο Βόλος.

Ο Βόλος είναι σε αναζήτηση προπονητή, με τον Πορτογάλο Φαμπιάνο Φλόρα να είναι ο εκλεκτός μετά το «διαζύγιο» με τον Χουάν Φεράντο.

Η ομάδα της Μαγνησίας, ωστόσο, προσπαθεί να ενισχύσει το ρόστερ της και βρίσκεται μία ανάσα από τον Πορτογάλο τερματοφύλακα Αντρέ Κάμπος Μοορέιρα.

Ο Μορέιρα γεννήθηκε στις 2/12/95 κι έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα. Εφόσον περάσει με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τον Βόλο.

Την περασμένη σεζόν ο Μορέιρα αγωνίστηκε στη σαουδαραβική Αλ Ραέντ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τα γάντια του σε συλλόγους όπως οι Γκρασχόπερς, Μαδέιρα, Μπελενένσες, Άστον Βίλα (δύο αγώνες στο Λιγκ Καπ), Μορεϊρένσε, Μπράγκα (δύο ματς με την πρώτη ομάδα) και Ατλέτικο Μαδρίτης.



