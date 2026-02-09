Ο Βόλος περιμένει στην Ελλάδα τον Φαμπιάνο Φλόρα για τις τελικές συζητήσεις, ώστε να διαδεχθεί τον Χουάν Φεράντο.

Ο Βόλος βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά το διαζύγιο με τον Ισπανό Χουάν Φεράντο κι επιμένει στην ιβηρική χερσόνησο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εκλεκτός είναι ο Πορτογάλος Φαμπιάνο Ζοζέ Κόστα Φλόρα, ο οποίος είναι γεννημένος στις 29 Μαΐου 1985.

Ο Φλόρα αναμένεται την Τρίτη στην Ελλάδα για τις τελικές συζητήσεις κι αν υπάρξει συμφωνία θα υπογράψει έως το τέλος της σεζόν ή για 1,5 χρόνο. Ο Πορτογάλος τεχνικός αρχικά εργάστηκε ως βοηθός προπονητή και σε Ακαδημίες, μεταξύ άλλων των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Λάτσιο.

Στη συνέχεια διαδέχθηκε τον Στέφαν Χάνσον στη θέση του προπονητή της Ζαγιάρ Σουέ Μιάι, ομάδα της Μιανμάρ και την οδήγησε στην 6η θέση του πρωταθλήματος. Η Ζαγιάρ του ζήτησε να μην εγκαταλείψει τον ρόλο του ως προπονητής και να παραμείνει στον σύλλογο.

Τον Ιούνιο του 2016, η ομάδα του βρέθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στη 2η θέση της Myanmar National League 2016. Την άνοιξη του 2022, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του λετονικού συλλόγου Σπάρτακς και στις 18 Ιουλίου 2022, ο Φλόρα μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Σαχέλ.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 ανέλαβε προπονητής της Αλ Χολούντ, την οποία οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην άνοδο στη Saudi Pro League. Στις 15 Ιουλίου 2024 πήγε στην Αλ Ντιρίγια και οδήγησε τον σύλλογο στην άνοδο στην Πρώτη Κατηγορία.

Αναλυτικά το βιογραφικό του

Αλ Ντιράγια (Σαουδική Αραβία)

01/07/2024 – 30/06/2025

Αλ Κολούντ (Σαουδική Αραβία)

29/08/2023 – 31/05/2024

Αλ Σαχέλ (Σαουδική Αραβία)

24/07/2022 – 10/12/2022

Σπάρτακς (Λετονία)

15/05/2022 – 15/07/2022

Εθνική Μαδαγασκάρης

01/06/2021 – 02/01/2022

Εθνική Ανατολικού Τιμόρ U22

11/07/2019 – 31/01/2020

Μποαβίστα (Πορτογαλία)

01/04/2019 – 30/11/2019

Νότια Μιανμάρ (τεχνικός διευθυντής)

01/05/2017 – 15/10/2017

Zeyar Shwe Myay FC (Μιανμάρ)

12/06/2015 – 01/11/2016

Κοϊμπρα (αρχισκάουτερ)

01/07/2014 – 30/06/2015

Ολιανένσε (βοηθός Προπονητή)

25/01/2014 – 30/05/2014

Γιουβέντους (Ακαδημία, προπονητής Νέων)

01/09/2013 – 31/12/2013

Μπενφίκα U15 (προπονητής)

01/01/2010 – 30/06/2010

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ακαδημία-Βοηθός Προπονητή Νέων)

01/07/2009 – 31/12/2009

Λάτσιο (Ακαδημία-προπονητής Νέων)

25/01/2009 – 30/06/2013