Βόλος: Ο Φαμπιάνο Φλόρα ο εκλεκτός για τον πάγκο
Ο Βόλος βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά το διαζύγιο με τον Ισπανό Χουάν Φεράντο κι επιμένει στην ιβηρική χερσόνησο.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εκλεκτός είναι ο Πορτογάλος Φαμπιάνο Ζοζέ Κόστα Φλόρα, ο οποίος είναι γεννημένος στις 29 Μαΐου 1985.
Ο Φλόρα αναμένεται την Τρίτη στην Ελλάδα για τις τελικές συζητήσεις κι αν υπάρξει συμφωνία θα υπογράψει έως το τέλος της σεζόν ή για 1,5 χρόνο. Ο Πορτογάλος τεχνικός αρχικά εργάστηκε ως βοηθός προπονητή και σε Ακαδημίες, μεταξύ άλλων των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Λάτσιο.
Στη συνέχεια διαδέχθηκε τον Στέφαν Χάνσον στη θέση του προπονητή της Ζαγιάρ Σουέ Μιάι, ομάδα της Μιανμάρ και την οδήγησε στην 6η θέση του πρωταθλήματος. Η Ζαγιάρ του ζήτησε να μην εγκαταλείψει τον ρόλο του ως προπονητής και να παραμείνει στον σύλλογο.
Τον Ιούνιο του 2016, η ομάδα του βρέθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στη 2η θέση της Myanmar National League 2016. Την άνοιξη του 2022, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του λετονικού συλλόγου Σπάρτακς και στις 18 Ιουλίου 2022, ο Φλόρα μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Σαχέλ.
Τον Σεπτέμβριο του 2023 ανέλαβε προπονητής της Αλ Χολούντ, την οποία οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην άνοδο στη Saudi Pro League. Στις 15 Ιουλίου 2024 πήγε στην Αλ Ντιρίγια και οδήγησε τον σύλλογο στην άνοδο στην Πρώτη Κατηγορία.
Αναλυτικά το βιογραφικό του
Αλ Ντιράγια (Σαουδική Αραβία)
01/07/2024 – 30/06/2025
Αλ Κολούντ (Σαουδική Αραβία)
29/08/2023 – 31/05/2024
Αλ Σαχέλ (Σαουδική Αραβία)
24/07/2022 – 10/12/2022
Σπάρτακς (Λετονία)
15/05/2022 – 15/07/2022
Εθνική Μαδαγασκάρης
01/06/2021 – 02/01/2022
Εθνική Ανατολικού Τιμόρ U22
11/07/2019 – 31/01/2020
Μποαβίστα (Πορτογαλία)
01/04/2019 – 30/11/2019
Νότια Μιανμάρ (τεχνικός διευθυντής)
01/05/2017 – 15/10/2017
Zeyar Shwe Myay FC (Μιανμάρ)
12/06/2015 – 01/11/2016
Κοϊμπρα (αρχισκάουτερ)
01/07/2014 – 30/06/2015
Ολιανένσε (βοηθός Προπονητή)
25/01/2014 – 30/05/2014
Γιουβέντους (Ακαδημία, προπονητής Νέων)
01/09/2013 – 31/12/2013
Μπενφίκα U15 (προπονητής)
01/01/2010 – 30/06/2010
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ακαδημία-Βοηθός Προπονητή Νέων)
01/07/2009 – 31/12/2009
Λάτσιο (Ακαδημία-προπονητής Νέων)
25/01/2009 – 30/06/2013
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.