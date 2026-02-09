Δεν θα βρεθούν οπαδοί του Άρη στον Πανθεσσαλικό για το παιχνίδι με τον Βόλο, με την τοπική ομάδα να εξηγεί τον λόγο αυτής της απόφασης.

Μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ (0-0), ο Άρης θα ταξιδέψει στον Βόλο για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, ωστόσο δεν θα έχει τους οπαδούς του στο πλευρό του.

Αυτή η απόφαση πάρθηκε από τη γηπεδούχο ομάδα, η οποία εξέδωσε ανακοίνωσε και ξεκαθάρισε ότι είσοδο στο Πανθεσσαλικό θα έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας του Βόλου. Ο λόγος αυτής της απόφασης είναι οι ζημιές που είχαν γίνει από τους φίλους της ομάδας και την άρνηση του Άρη να τις πληρώσει το 2021.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος, αν και σεβόμενη τους φίλους του Αρη, ενημερώνει ότι δεν θα διαθέσει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους φιλάθλους για τον αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου (14/2) Βόλος – Αρης, εξαιτίας της εκκρεμότητας που υπάρχει με την ΠΑΕ Αρης από την άρνησή της να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσαν οι οπαδοί της στον αγώνα του 2021.

Ο κ. Καρυπίδης και η διοίκηση του Αρη, εν αντιθέσει με όλες τις άλλες ΠΑΕ που έχουν φιλοξενηθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο, αρνείται να καταβάλει το ποσό των 26.000 ευρώ που αφορούσε τις ζημιές που προκάλεσαν οι οπαδοί της ομάδας του στην εν λόγο αναμέτρηση.

Για το λόγο αυτό, η ΠΑΕ Βόλος εμμένει στην απόφασή της να μην διαθέσει εισιτήρια στους φίλους του Αρη, από τους οποίους καλεί να την σεβαστούν.

Παράλληλα, ενημερώνουμε ότι θα δοθούν στην ΠΑΕ Αρης ΜΟΝΟ οι 10 προσκλήσεις που προβλέπονται για τον Δ.Σ.

Επιπλέον η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι για τον συγκεκριμένο αγώνα δεν θα εκδοθούν εισιτήρια αγώνα. Ως εκ τούτου δικαίωμα εισόδου στο Πανθεσσαλικό στάδιο για τον αγώνα του Σαββάτου Βόλος – Αρης θα έχουν μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας».