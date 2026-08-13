Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Λένι Λομπάτο, που ζήτησε να αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους.

Ο Λένι Λομπάτο αφήνει προσωρινά το Αγρίνιο και τον Παναιτωλικό αφού παραχωρήθηκε δανεικός στη βραζιλιάνικη Σεαρά, όπως αναμενόταν. Ο 25χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ ζήτησε να αποχωρήσει και να γυρίσει στην πατρίδα του για προσωπικούς λόγους και η ομάδα του Αγρινίου σεβάστηκε απόλυτα την επιθυμία και ανάγκη του.

Εκείνος ήρθε στο Αγρίνιο στα τέλη του περασμένου Γενάρη, όταν και αποκτήθηκε από την Βελέζ Σάρζφιλντ έναντι ενός ποσού της τάξης των 90.000 ευρώ και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

Στο διάστημα που έπαιξε με τα «καναρίνια», φόρεσε 16 φορές τη φανέλα τους, σκοράροντας κι ένα γκολ.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

Ο ποδοσφαιριστής μας Λένι Λομπάτο ζήτησε να επιστρέψει στην πατρίδα του για οικογενειακούς λόγους και παραχωρήθηκε με εξάμηνο δανεισμό στη Ceara Sporting της Βραζιλίας.

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