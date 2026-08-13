Δυνατό φιλικό παιχνίδι που έχει τη μορφή πρόβας τζενεράλε ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας, δίνει το βράδυ της Παρασκευής στη Γαλλία ο Παναιτωλικός όπου θα αντιμετωπίσει την Τρουά. Δείτε την αποστολή του Γιάννη Αναστασίου.

Με παρουσίες νέα πρόσωπα όπως ο Τζενεπό, αλλά και με απουσίες νεοαποκτηθέντων παικτών όπως ο Νακάμπα, ο Οπόκου και ο Εράκοβιτς θα παραταχθεί ο Παναιτωλικός το βράδυ της Παρασκευής, στις 8μμ ώρα Ελλάδος, για το δυνατό φιλικό με την Τρουά. Ο τεχνικός του Τίτορμου για την σημαντική φιλική αναμέτρηση δεν υπολογίζει στους Νακαμπα, Αποστολόπουλο, Σμυρλή, Οπόκου, Ράδος και Ερακοβιτς. Αντίθετα στην αποστολή των «κυανικίτρινων» συμμετέχουν οι: Αλμπάνης, Άλεξιτς, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εστεμπάν, Γερνάς, Γκοτζάι, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νικολάου, Όλσον, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Στάγιτς, Ξενόπουλος.