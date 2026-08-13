Όπως αναμενόταν, ο Τομά Ανρί βρήκε τη λύση με τη Σταντάρ Λιέγης για την ελευθέρας του και βρίσκεται στην Ελλάδα για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Παναιτωλικό.

Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τομά Ανρί στον Παναιτωλικό. Όπως είχαν αναφέρει και οι Βέλγοι ο Γάλλος φορ με το που έλυνε το συμβόλαιο του με τη Σταντάρ Λιέγης θα ολοκλήρωνε τη μεταγραφή του στον Τίτορμο, καθώς είχε μπει σε διαδικασία να βρει σχολείο για τα παιδιά του στο Αγρίνιο.

Πλέον ο έμπειρος επιθετικός βρήκε τη χρυσή τομή με τους Βέλγους για να πάρει την ελευθέρας του και σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για να τελειώσει τη μεταγραφή του.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομάδα με τα ιατρικά και τα τυπικά της μεταγραφής ο Ανρί θα υπογράψει και θα ενταχθεί στην ομάδα μετά την επιστροφή της από τη Γαλλία για το φιλικό με την Τρουά.

Όσον αφορά την υπόθεση του έτερου εκλεκτού φορ, του Ιντρίτ Τούτσι, υπάρχει αναμονή ώστε να λύσει το συμβόλαιο του με τη Σπάρτα Πράγας και εν συνεχεία θα ανοίξει ο δρόμος για να προχωρήσει η υπόθεση του για τους Αγρινιώτες.

