«Κυανοκίτρινο» party στη Λάρισα! Ο Παναιτωλικός στο καλύτερο φετινό του παιχνίδι, με 4 υπέροχα γκολ και τις μεταγραφές να του αλλάζουν την εικόνα, πέρασε... σίφουνας με το 4-1 κόντρα στην ΑΕΛ Νοvibet! Τρίποντο μετά από 2 μήνες ο Τίτορμος.

Παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο και παρότι είχε απέναντί του μια ομάδα που προερχόταν από τρεις συνεχόμενες νίκες και πέντε ματς χωρίς ήττα, ο Παναιτωλικός πήρε μια σπουδαία νίκη. Τα... καναρίνια επικράτησα με το εμφατικό 4-1 της ΑΕΛ Novibet στην Λάρισα και έφτασαν τους 18 βαθμούς και την 11η θέση, μειώνοντας στον πόντο την διαφορά τους από τους Θεσσαλούς. Οι γηπεδούχοι που στα τελευταία πέντε παιχνίδια είχαν δεχθεί μόλις ένα γκολ, δέχθηκαν τέσσερα κάνοντας πισωγύρισμα...

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Σάββας Παντελίδης κράτησε το αγαπημένο του 3-4-3 με τον Αναγνωστόπουλο στο τέρμα, τους Μπατουμπινσικά, Παντελάκη και Φεριγκρά στο κέντρο της άμυνας, τον Μασόν δεξί μπακ χαφ και τον Όλαφσον αριστερό. Σουρλής και Πέρες ήταν τα αμυντικά χαφ και δίπλα στον Γκαράτε οι Σαγάλ και Τούπτα.

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον φιλοξενούμενο Παναιτωλικό σε διάταξη 4-3-3. Κουτσερένκο στην εστία, με τους Μαυρία, Γκράναθ, Σιέλη και Μανρίκε μπροστά του. Σατσιάς, Μπουχαλάκης και Ματσάν θα είναι η τριάδα στα χαφ. Η τριπλέται της επίθεσης θα αποτελείται από τους εξτρέμ Ρόσα - Λομπάτο και τον φορ Μπάντζι.

Φοβερός Παναιτωλικός με γκολ μόλις στο 2'

Ο Παναιτωλικός που μετρούσε 7 συνεχόμενες ήττες μπήκε εξαιρετικά δυνατά στον αγώνα και μόλις στο 2' κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Μπάτζι. Ο Ματσάν βρήκε ωραία τον Ρόσα αυτός σήκωσε την μπάλα για τον Μπάτζι που με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στην συνέχεια και μετά το δεκάλεπτο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε λίγο, καθώς είχαμε από μία αναγκαστική αλλαγή για κάθε ομάδα, για τους γηπεδούχους βγήκε ο τραυματίας Σουρλής και για τους φιλοξενούμενους ο επίσης τραυματίας Μαυρίας.

Γκολάρα ο Εστέμπαν για το 0-2

Με τις δύο ομάδες να χάνουν από μία σημαντική ευκαιρία φτάσαμε στο 23' όταν τα... καναρίνια πέτυχαν και δεύτερο γκολ. Για την ακρίβεια γκολάρα με τον Εστέμπαν με ένα φοβερό σουτ να κάνει το 0-2 στέλνοντας τη μπάλα εκεί που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Αναγνωστόπουλος.

Αντέδρασε με Γκαράτε η ΑΕΛ Novibet

Μετά και το 0-2 οι γηπεδούχοι δεν παράτησαν τις προσπάθειες για να μειώσουν και να μπουν και πάλι στο ματς κάτι που τελικά κατάφεραν στο 31'. Οι γηπεδούχοι έφυγαν ωραία στην κόντρα ο Πέρες με σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με τον Γκαράτε ανενόχλητος να κάνει το 1-2.

Ιδανικό κλείσιμο ημιχρόνου για Παναιτωλικό

Με την ΑΕΛ Novibet να πιέζει συνεχώς για την ισοφάριση οι Αγρινιώτες κατάφεραν στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων να κάνουν το 1-3. Συγκεκριμένα άλλαξαν εξαιρετικά την μπάλα αυτή έφτασε στον Ρόσα που με σουτ έστειλε και πάλι την μπάλα στα δίχτυα του Αναγνωστόπουλου κάνοντας το 1-3.

Νέα γκολάρα και 1-4

Στο μεγαλύτερο μέρος του δευτέρου ημιχρόνου δεν είδαμε κάτι φοβερό με τους γηπεδούχους να έχουν τον έλεγχο χωρίς όμως να απειλήσουν τους φιλοξενούμενους που με την σειρά τους έκλεισαν ωραία πίσω και περίμεναν να βγουν με αξιώσεις στην κόντρα. Σε μία από αυτές και συγκεκριμένα στο 73' ο Σμυρλής έκανε ωραία προσπάθεια και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων κάνοντας έτσι το 1-4.

Μετά και το τέταρτο γκολ των «καναρινιών» ο ρυθμός έπεσε με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν την μεγάλη νίκη και τους υπερπολύτιμους τρεις βαθμούς.