Εννέα παίκτες της ακαδημίας του Παναθηναϊκού στις Εθνικές Κ19 και Κ17

Ο Παναθηναϊκός είδε εννέα παιδιά από τις ακαδημίες του να βρίσκονται στις κλήσεις των Εθνικών Ομάδων Κ19 και Κ17.

Ευχάριστα νέα για την ακαδημία του Παναθηναϊκού από τις κλήσεις των Εθνικών Ομάδων Κ19 και Κ17, αφού σ' αυτές βρέθηκαν εννέα ποδοσφαιριστές που ανήκουν στα αντίστοιχα ηλικιακά κλιμάκια των «πρασίνων».

Για την Εθνική Νέων (Κ19) επιλέχθηκαν οι Νεκτάριος Καλοσκάμης, που μπήκε για πρώτη φορά φέτος σε αποστολή της ανδρικής ομάδας για το ματς με την Ρόμα, που υπήρχαν αρκετές απουσίες, Ρουσίτ Ζέκα, που φέτος έκανε ντεμπούτο με τους μεγάλους στο ματς Κυπέλλου ενάντια στον Ατρόμητο, που μπήκε ως αλλαγή στο φινάλε του αγώνα και Γιώργος Σώκος.

Για την Εθνική Παίδων (Κ17) προκρίθηκαν έξι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ο Χρήστος Γείτονας, ο Στέφανος Τσίγακς, ο Βασίλης Λάβδας, ο Παναγιώτης Μπινιάρης, ο Ζαχαρίας Πετούσης και ο Ιάσωνας Νεμπής.