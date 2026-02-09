Μπήκαν Τσέριν και Τουμπά, ξεκίνησε ατομικό ο Τζούρισιτς

Ο Ράφα Μπενίτεθ μέτρησε δύο επιστροφές στην σημερινή προπόνηση με την οποία ξεκίνησε η μίνι προετοιμασία για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Την επομένη της μεγάλης νίκης επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 1-0 χάρη στο γκολ του Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Κορωπί και σήκωσε... μανίκια ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τους Αχμέντ Τουμπά και Άνταμ Τσέριν να επιστρέφουν στο ομαδικό πρόγραμμα, αφού ο πρώτος επανήλθε από την πνευμονία που τον ταλαιπωρούσε και ο δεύτερος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε.

Ατομικό πρόγραμμα ξεκίνησε ο Τζούρισιτς, που έκανε ένα βήμα για την επιστροφή του, αλλά και ο Πελίστρι ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Σισοκό.

Η προπόνηση έγινε σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Ολυμπιακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.