Mέγας είσαι Ταμπόρδα και θαυμαστά τα Παναθηναϊκά έργα σου!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον Παναθηναϊκό που νίκησε τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Τα ντέρμπι είναι ξεχωριστά. Μια ιστορία από μόνη τους. Δεν λογαριάζουν βαθμολογία, αγωνιστική κατάσταση και ταυτότητα. Όσοι ονειρεύονταν απόψε τεσσάρες και θριάμβους απέναντι στον Παναθηναϊκό το κατάλαβαν. Το Τριφύλλι του Ράφα Μπενίτεθ χάρη στην γκολάρα του Ταμπόρδα και την σκυλίσια άμυνα σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, πήρε το ντέρμπι, ανάσανε πνευματικά και βαθμολογικά και έδειξε πως ποτέ και κανείς δεν πρέπει να τον υποτιμά.

Ο Ταμπόρδα που κάποιοι χαρακτήρισαν ως... μη επαγγελματία ποδοσφαιριστή, όχι μόνο έκρινε ένα αιώνιο ντέρμπι αλλά διαμόρφωσε και την εικόνα του ματς, σκοράροντας με δική του φάση νωρίς και δίνοντας την δυνατότητα στην ομάδα του να παίξει όπως δεν βόλευε τον αντίπαλο!

Ας τα πάρουμε από την αρχή. Απέναντι στον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όταν δεν μπορείς να παίξεις στα ίσια τις εντάσεις του στις μεταβάσεις, την πίεσή του ψηλά στο δικό σου χτίσιμο των επιθέσεων, του δίνεις την μπάλα, τον αφήνεις να την κυκλοφορεί και απέναντι σε κλειστές άμυνες έχει μεγάλο πρόβλημα να δημιουργήσει, σεντράροντας ακατάπαυστα.

Όταν αυτό το κάνεις και είσαι μπροστά στο σκορ ακόμη καλύτερα. Μία ατομική ενέργεια του Βιθέντε Ταμπόρδα στο 7' έφερε τον Παναθηναϊκό χωρίς ενοχή στα 2/3 του γηπέδου, να κλείνει διαδρόμους, να βρίσκει πολύ καλές αμυντικές τοποθετήσεις και ενέργειες και να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ. Χάρη στο γκολ του Αργεντινού και την άμυνά του, καθώς το 28% στην κατοχή της μπάλας λέει όλη την αλήθεια για όσα-δεν-έκανε στις δικές του κατοχές που ξοδεύτηκαν με μακρινές μεταβιβάσεις στον Τεττέη.

Στα ντέρμπι οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά και ο Ταμπόρδα την έκανε. Εξαιρετική διπλή ντρίμπλα πάνω σε Ποντένσε και Ορτέγκα, κάθετη στον Τεττέη, τρύπησε στο λάθος των στόπερ και με πλασεδάρα κάτω από τα πόδια του Τζολάκη απέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο αδικημένος είναι. Το ποδόσφαιρο δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ στίβος για να εξετάζει μόνο την αθλητικότητα. Υπάρχει η τεχνική, το όραμα, η ευφυία και αυτά τα διαθέτει και μάλιστα σε ικανοποιητικό βαθμό ο βραχύσωμος άσος του Τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στο δεύτερο μέρος, παίξει με εξυπνάδα για να αξιοποιήσει τους χώρους αλλά ο κάκιστος Ολυμπιακός του έκανε την ζωή εύκολη σε συνδυασμό με την εξαιρετική νύχτα των αμυντικών του αλλά και την τακτική συνέπεια όλων των παικτών. Φυσικά ποτέ δεν είναι μια ευνοϊκή συνθήκη να έχεις τους Πειραιώτες στα πέριξ της περιοχής και στις λίγες καλές μεταβάσεις δεν υπήρχαν σωστές αποφάσεις. Με εξαίρεση το σουτ του Αντίνο στο 62' που έβγαλε ο Τζολάκης. Στο 67' ο Τεττέη έκανε λίγο πιο δυνατή πάσα και πέταξε την ευκαιρία για τετ α τετ του Αντίνο, έξι λεπτά αργότερα ο Αργεντινός πλάσαρε πρόχειρα. Οι πρώτες κινήσεις του Μπενίτεθ ήταν σωστές με την είσοδο φρέσκων ποδιών στην επίθεση. Ειδικά ο Ζαρουρί κατάφερε να είναι επιδραστικός και να μοιράσει ωραία το παιχνίδι παίζοντας στην αδύναμη πλευρά του Ολυμπιακού.

Σε αυτά τα ματς όταν πιέζεσαι θες και λίγο ή πολύ την έλλειψη ικανότητας του αντιπάλου, με τον Ζέλσον να το χάνει σε κενό τέρμα από αυτά που δεν χάνονται. Ή κάποιες φορές χάνονται... X2, με τον Παντελίδη να αστοχεί κι αυτός προ κενής εστίας. Σε εκείνο το σημείο θα το τέλειωνε το ματς ο Έλληνας εξτρέμ με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 0-2 αλλά είπαμε και πριν. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.

Ο Παναθηναϊκός άντεξε μέχρι το τέλος και πήρε μια μεγάλη νίκη που ισοδυναμεί με... τόνους οξυγόνου ενόψει της συνέχειας αλλά και της προσπάθειας που κάνει το Τριφύλλι να προλάβει το τρένο της τέταρτης θέσης!

Σε ατομικό επίπεδο

Ο Ταμπόρδα έκρινε το ματς. Μάγκας. Οι τρεις στόπερ κέρδισαν τις περισσότερες μονομαχίες, ο Κοντούρης ήταν συγκλονιστικός στη μεσαία γραμμή αλλά κορυφαίος όλων από την πλευρά των νικητών ήταν ο Μανώλης Σιώπης που έκανε τα πάντα πάνω στο χορτάρι, κατέθεσε ψυχούλα, μαχητικότητα, κερδισμένες δεύτερες μπάλες, προσωπικές μονομαχίες. Τρομερός!