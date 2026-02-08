Ο Νταβίντε Καλάμπρια αποχώρησε από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, έχοντας κολάρο στο λαιμό.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στο Φάληρο χάρη στο γρήγορο γκολ του Βιθέντε Ταμπόρδα και μείωσε την απόσταση από τον 4ο Λεβαδειακό στους έξι βαθμούς, με ματς λιγότερο. Ο Νταβίντε Καλάμπρια στάθηκε άτυχος για το Τριφύλλι, καθώς αποχώρησε τραυματίας.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ τραυματίστηκε σε μονομαχία με τον Ντάνιελ Ποντένσε λίγο πριν τη συμπλήρωση του 90λεπτου και αντικαταστάθηκε από τον Γιάννη Κώτσιρα. Ο έμπειρος αμυντικός χτύπησε στον αυχένα του και αποχώρησε με φορείο, έχοντας κολάρο στο λαιμό.

Ο Καλάμπρια έφυγε κανονικά με την αποστολή και κατά την αποχώρηση του συνέχισε να φορά το κολάρο του, όμως περπατούσε χωρίς κανένα πρόβλημα.