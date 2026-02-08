Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Καλάμπρια αποχώρησε με κολάρο από το Φάληρο
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στο Φάληρο χάρη στο γρήγορο γκολ του Βιθέντε Ταμπόρδα και μείωσε την απόσταση από τον 4ο Λεβαδειακό στους έξι βαθμούς, με ματς λιγότερο. Ο Νταβίντε Καλάμπρια στάθηκε άτυχος για το Τριφύλλι, καθώς αποχώρησε τραυματίας.
Ο Ιταλός δεξιός μπακ τραυματίστηκε σε μονομαχία με τον Ντάνιελ Ποντένσε λίγο πριν τη συμπλήρωση του 90λεπτου και αντικαταστάθηκε από τον Γιάννη Κώτσιρα. Ο έμπειρος αμυντικός χτύπησε στον αυχένα του και αποχώρησε με φορείο, έχοντας κολάρο στο λαιμό.
Ο Καλάμπρια έφυγε κανονικά με την αποστολή και κατά την αποχώρηση του συνέχισε να φορά το κολάρο του, όμως περπατούσε χωρίς κανένα πρόβλημα.
☘️ Ο Καλάμπρια αποχώρησε με κολάρο από το «Γ. Καραϊσκάκης»#olypao #olympiacosfc #paofc pic.twitter.com/Rw3kq6p9bN— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.