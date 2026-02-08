Ο Παναθηναϊκός μείωσε τη διαφορά από τον Λεβαδειακό και με ματς λιγότερο βλέπει πλέον την τετράδα.

Η τέταρτη θέση συνεχίζει να έχει κάτοχο εδώ και καιρό τον Λεβαδειακό, ο οποίος όμως μετά την ήττα με 3-2 στο Ηράκλειο από τον ΟΦΗ και τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού με 1-0 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, είδε τη διαφορά να μειώνεται στους 6 βαθμούς.

Ο έκτος Άρης, ο Βόλος και ο ΟΦΗ με έξι ματς ν' απομένουν (επτά για τους Κρητικούς) μόνο μαθηματικά έχουν πιθανότητες. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η μάχη για την τετράδα γίνεται μεταξύ Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού.

Ο Λεβαδειακός βλέπει τον Παναθηναϊκό να τον κυνηγάει και με το τριφύλλι να έχει ματς λιγότερο ο Παναθηναϊκός. Η φοβερή ομάδα της Βοιωτίας, του Νίκου Παπαδόπουλου, με την καλύτερη επίθεση στη Super League, αφού μετράει 49 γκολ έπειτα από 20 αγωνιστικές, με 38 βαθμούς έχει το προβάδισμα, αλλά οι πράσινοι έφτασαν τους 32 βαθμούς με τη νίκη στο Φάληρο. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ χρωστάει τον αγώνα με τον ΟΦΗ εντός έδρας, ο οποίος θα γίνει στις 4 Μαρτίου. Ο αγώνας είχε αναβληθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έπειτα από αίτημα του Ρουί Βιτόρια για να προετοιμαστεί καλύτερα η ομάδα του στο ματς των προκριματικών με τη Σαμσουνσπόρ.

Αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τους τρεις βαθμούς, τότε είναι στο -3 από τους Βοιωτούς. Το παιχνίδι με τον ΟΦΗ θα διεξαχθεί πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, που όσο τρελό κι αν ακούγεται στην παρούσα φάση, μπορεί να είναι τελικός για την τέταρτη θέση!

Ο Λεβαδειακός, ωστόσο, έχει πιο βαρύ πρόγραμμα. Από τους 6 αγώνες που απομένουν, οι 4 είναι με τους μεγάλους. Έχουν εκτός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ κι εντός Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Υπάρχει φυσικά κι ένα πλεονέκτημα για τον Λεβαδειακό. Δεν έχει ούτε στο ελάχιστο την πίεση του τριφυλλιού. Ακόμα και πέμπτη να βγει η ομάδα, θα είναι στον στόχο της Ευρώπης και θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο στα playoffs για τις θέσεις 5-8. Εκτός από το «κανονάκι» του Κυπέλλου, το οποίο δεν θέλει να κάψει την ερχόμενη Τετάρτη ο Παναθηναϊκός, στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ.

Η ισοβαθμία

Ο Λεβαδειακός και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, παράλληλα, ήρθαν 1-1. Αν για παράδειγμα έρθουν ισόπαλοι στο μεταξύ τους ματς στη Λιβαδειά, τότε το τρίτο κριτήριο της ισοβαθμίας, είναι στην παρούσα φάση για τον Λεβαδειακό. Οι δύο ομάδες θα έχουν από 2 βαθμούς, με τα ίδια γκολ, αλλά τώρα η ομάδα του Παπαδόπουλου στη συνολική διαφορά τερμάτων είναι στο +24 και ο Παναθηναϊκός στο +7. Και μοιάζει δύσκολο να καλυφθεί φυσικά.

Το πρόγραμμα Λεβαδειακού, Παναθηναϊκού

21η αγωνιστική

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (15/2)

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet (15/2)

22η αγωνιστική

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (22/2)

ΑΕΚ - Λεβαδειακός (22/2)

23η αγωνιστική

Κηφισιά - Λεβαδειακός (28/2)

Παναθηναϊκός - Άρης (1/3)

24η αγωνιστική

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (8/3)

25η αγωνιστική

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (15/3)

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (15/3)

26η αγωνιστική

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός (22/3)

Λεβαδειακός - Ατρόμητος (22/3)

4 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (1η αγωνιστική)