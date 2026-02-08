Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Με ποιον πράσινο τα είπε ο Μεντιλίμπαρ και τα πηγαδάκια πριν το ντέρμπι
Πριν το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, είδαμε όμορφες στιγμές και χαλαρά πηγαδάκια μεταξύ των δύο πλευρών.
Ο Μεντιλίμπαρ τα είπε με τον τον Τσάβες, ενώ πιο πριν ο Βάσκος προφανώς και αποθεώθηκε από τον κόσμο - όπως γίνεται πάντα.
Ο Μπενίτεθ τα είπε με τον Κορόνα, ενώ Τεττέη και Μουζακίτης, συμπαίκτες και στην Εθνική τα είπαν σε χαλαρό ύφος.
Πασχαλάκης - Σφιντέρσκι με το κοινό παρελθόν στον ΠΑΟΚ, θυμήθηκαν τις ημέρες τους στην Τούμπα.
Μάλιστα, όπως θα δείτε στο video του Νίκου Ράπτη ο Ταμπόρδα είχε και μια φιλική κλωτσιά στον Σιπιόνι.
Φωτογραφίες με τα πηγαδάκι από το Καραϊσκάκης:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.