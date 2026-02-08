Ωραίο κλίμα και χαλαρές κουβεντούλες μεταξύ των παικτών Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού! Ποιος τα είπε με ποιον και η φιλική κλωτσιά Ταμπόρδα σε Σιπιόνι!

Πριν το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, είδαμε όμορφες στιγμές και χαλαρά πηγαδάκια μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Μεντιλίμπαρ τα είπε με τον τον Τσάβες, ενώ πιο πριν ο Βάσκος προφανώς και αποθεώθηκε από τον κόσμο - όπως γίνεται πάντα.

Ο Μπενίτεθ τα είπε με τον Κορόνα, ενώ Τεττέη και Μουζακίτης, συμπαίκτες και στην Εθνική τα είπαν σε χαλαρό ύφος.

Πασχαλάκης - Σφιντέρσκι με το κοινό παρελθόν στον ΠΑΟΚ, θυμήθηκαν τις ημέρες τους στην Τούμπα.

Μάλιστα, όπως θα δείτε στο video του Νίκου Ράπτη ο Ταμπόρδα είχε και μια φιλική κλωτσιά στον Σιπιόνι.

Φωτογραφίες με τα πηγαδάκι από το Καραϊσκάκης: