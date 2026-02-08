Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊκσκάκης» και από τη στιγμή που ο Λεβαδειακός ηττήθηκε από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο έχει την «πρόκληση» να μειώσει την απόσταση από την τετράδα. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (21:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την αρχική ενδεκάδα του Τριφυλλιού.

Η μεγάλη έκπληξη από την πλευρά του Ισπανού τεχνικού είναι η επιλογή του Βιθέντε Ταμπόρδα αντί του αρχηγού Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος έμεινε στον πάγκο. Από εκεί και πέρα ο πολύπειρος κόουτς επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του σε διάταξη 3-4-3.

O Λαφόν θα είναι στην εστία, με τους Γέντβαϊ, Ίνγκασον και Πάλμπερ Μπράουν στα στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Καλάμπρια και αριστερό ο Κυριακόπουλος, με το δίδυμο Σιώπη - Κοντούρη στα χαφ. Ταμπόρδα - Αντίνο εξτρέμ και φορ ο Τεττέη.

Η σύνθεση του Παναθηναϊκού: Λαφόν - Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Πάλμπερ Μπράουν - Καλάμπρια, Σιώπης, Κοντούρης, Κυριακόπουλος - Ταμπόρδα, Τεττέη, Αντίνο

Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ είναι οι: Κότσαρης, Κάτρης, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Σφιντέρσκι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς