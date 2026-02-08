Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της αρχικής 11άδας της ομάδας του Ολυμπιακού για το ντέρμπι του Καραϊσκάκη με τον Παναθηναϊκό .

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Η διάταξη των Πειραιωτών για αυτό το μεγάλο ντέρμπι του Καραϊσκάκη - ανήμερα της ημέρας μνήμης και πόνου για την τραγωδία της Θύρας 7 (στις 8 Φλεβάρη του 1981) - θα έχει 2 φορ με τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί - και θα είναι ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα και άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Σιπιόνι και Έσε. Ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και στα 2... φτερά οι Ροντινέϊ και Ποντένσε.

Στον πάγκο είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Μουζακίτης και Γιαζίτζι.



