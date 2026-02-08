Ολυμπιακός: Οι αρχικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ για τον Παναθηναϊκό
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Η διάταξη των Πειραιωτών για αυτό το μεγάλο ντέρμπι του Καραϊσκάκη - ανήμερα της ημέρας μνήμης και πόνου για την τραγωδία της Θύρας 7 (στις 8 Φλεβάρη του 1981) - θα έχει 2 φορ με τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί - και θα είναι ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα και άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Σιπιόνι και Έσε. Ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και στα 2... φτερά οι Ροντινέϊ και Ποντένσε.
Στον πάγκο είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Μουζακίτης και Γιαζίτζι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.