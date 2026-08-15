Οι Ιταλοί επιβεβαιώνουν με τη σειρά τους το deal μεταξύ Ολυμπιακού και Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος πιάνει άμεσα λιμάνι για τους Ερυθρόλευκους.

Μετά από δέκα χρόνια παρουσίας στην Ιταλία, ο Ρέμο Φρόιλερ φτιάχνει βαλίτσες και ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό! Ο Ελβετός χαφ δεν τα βρήκε με τη Μπολόνια στο θέμα της ανανέωσης και αποχωρεί ύστερα από τρία χρόνια από τους Ροσομπλού, ενώ παρά το ενδιαφέρον από ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στους Ερυθρόλευκους για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.

Οι δυο πλευρές τα βρήκαν για την έναρξη της συνεργασίας τους, κάτι που πλέον επιβεβαιώνεται και από την Ιταλία. Έγκυροι δημοσιογράφοι, όπως ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο και ο Νικολό Σκιρά, τονίζουν με τη σειρά τους πως υπάρχει deal μεταξύ Ολυμπιακού και Φρόιλερ, με τον Ελβετό χαφ να ταξιδεύει άμεσα για Ελλάδα.

Ο 34χρονος πρόκειται για μια σπουδαία φυσιογνωμία με μακρά πορεία στα ιταλικά γήπεδα, καθώς στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες των Αταλάντα και Μπολόνια για συνολικά εννιά σεζόν. Μέχρι πρότινος αγωνιζόταν ακόμα για τους Ροσομπλού, όμως οι δρόμοι τους χώρισαν ύστερα από μια τριετία.