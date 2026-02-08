Το πιο αποφασιστικό βήμα για να μείνει μέλος του «5-8» έκανε ο ΟΦΗ, που λίγες μέρες πριν τον ημιτελικό-ρεβάνς, επικράτησε με 3-2 του Λεβαδειακού στο Ηράκλειο. Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο, Σενγκέλια τα γκολ της νίκης.

Ο ΟΦΗ... εκτροχίασε το τραίνο του Λεβαδειακού και «φουλάρει» για το 5-8. Oι Κρητικοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, όμως έκαναν την ανατροπή και πήραν σπουδαία νίκη με 3-2, τρεις ημέρες πριν τη ρεβάνς των δυο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στη Λειβαδιά (11/2, 17:00).

Οι 8οι Κρητικοί έφτασαν τους 24 βαθμούς, στο +4 από Ατρόμητο και Κηφισιά, με ματς λιγότερο από τους Περιστεριώτες και με ίδιο αριθμό αγώνων με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Πρώτη ήττα για τους 4ους Βοιωτούς μετά από περίπου 2,5 μήνες και πρώτη στη σεζόν με ομάδα εκτός Big 5.

'Ετσι ξεκίνησαν

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον γηπεδούχο ΟΦΗ σε διάταξη 3-4-3. Ο Λίλο στην εστία, με τους Κρίζμανιτς, Πούγγουρα και Κωστούλα μπροστά του. Μαρινάκης δεξί μπακ - χαφ και Χατζηθεοδωρίδης αριστερό, με τους Αποστολάκη - Κανελλόπουλο στα χαφ. Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Σαλσέδο η τριάδα της επίθεσης.

Από την πλευρά του ο Νίκος Παπαδόπουλος κατέβασε τον φιλοξενούμενο Λεβαδειακό σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Άνακερ στην εστία, με τους Τσάπρα, Άμπου Χάνα, Κορνέζο και Βήχο μπροστά του. Νίκας - Κωστή χαφ και οι Μανθάτης, Μπάλτσι, Συμελίδης πίσω από τον Πεντρόσο.

Γρήγορο γκολ του Λεβαδειακού, ανατροπή από ημίχρονο για τον ΟΦΗ

Ο Λεβαδειακός βρήκε γρήγορο γκολ, μόλις στο 8ο λεπτό. Υπέροχη ανάπτυξη του Λεβαδειακού. Βήχος, Συμελίδης και Μπάλτσι «έκρυψαν» την μπάλα, ο Πεντρόσο βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε τον Λίλο για το 0-1.

Η «απάντηση» του ΟΦΗ ήταν άμεση. Στο 10ο λεπτό ο Κανελλόπουλος πήγε δυνατά σε διεκδίκηση, από προβολή του η μπάλα πέρασε στον Θεοδοσουλάκη, ο οποίος με συρτό διαγώνιο τελείωμα ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 15ο λεπτό ο Κανελλόπουλος εκτέλεσε το φάουλ ο Σαλσέδο βρήκε την μπάλα με τον ώμο, όμως αυτή πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Άνακερ. Στο 22' ο Μανθάτης πάτησε περιοχή, θα μπορούσε να εκτελέσει, αλλά προτίμησε να γυρίσει την μπάλα και κόπηκε. Στη συνέχεια πάλι ο ίδιος παίκτης βγήε σε θέση βολής, έπιασε αδύναμο γυριστό σουτ και ο Λίλο μπλόκαρε.

Ο ΟΦΗ είχε καλή στιγμή στο 36ο λεπτό, όταν ο Σενγκέλια εκτέλεσε κόρνερ προς τον αφύλακτο Χατζηθεοδωρίδη, ο Έλληνας μπακ έπιασε καλό βολέ και ο Άνακερ έβγαλε με δυσκολία σε κόρνερ. Δευτερόλεπτα αργότερα ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την ανατροπή του, όταν ο Σαλσέδο πήρε την μπάλα από τα αριστερά, συνέκλινε προς τον άξονα, έπιασε φανταστικό σουτ εκτός πειροχής και έκανε το 2-1.

Ισοφάρισε ο Παλάσιος, μίλησε τελευταίος ο Σενγκέλια

Ο Νίκος Παπαδόπουλςο έκανε τρεις αλλαγές με τη σέντρα του δεύτερου μέρους, με τους Βέρμπιτς, Παλάσιος και Λαμαράνα αντί Συμελίδη, Μανθάτη και Νίκα, με τον Αργεντινό να είναι ο παίκτης που έφερε το ματς στα ίσα. Στο 57' ο Tσάπρας γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, ο Παλάσιος έκανε συρτό τελείωμα και νίκησε τον Λίλο για το 2-2.

Ο ΟΦΗ είχε καλή στιγμή να ανακτήσει το προβάδισμα του στο 69ο λεπτό. Συρτό γύρισμα του Αθανασίου, από τις κόντρες η μπάλα έφτασε στον Φούντα, ο οποίος από κοντά αστόχησε με σουτ στην κίνηση. Τελικά ο Όμιλος βρήκε το γκολ στο 76'.

Ο Αθανασίου ανέβηκε από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα και ο Σενγκέλια παρόλο που δεν βρήκε καλά την μπάλα εξ επαφής την έστειλε στα δίχτυα για το 3-2. Ο νεοαποκτηθέντας αριστερός μπακ συνδύασε το ντεμπούτο του με την ασίστ που έκρινε το τρίποντο.

Ο Λεβαδειακός πίεσε μέχρι τέλους για την ισοφάριση, όμως ο ΟΦΗ διατήρησε το προβάδισμα του μέχρι το φινάλε και πλέον εστιάζει στην ιστορικής σημασίας ρεβάνς της Βοιωτίας.