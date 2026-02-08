ΟΦΗ: Έσπασε το σερί του Λεβαδειακού και έγινε η πρώτη ομάδα πλην Big 4 που τον νίκησε
Ο ΟΦΗ έβαλε τέλος στο αήττητο σερί του Λεβαδειακού και πήρε σημαντική νίκη τόσο βαθμολογικά για τη «μάχη» της εισόδου στα Play Offs 5-8, όσο και ψυχολογικά ενόψει της ρεβάνς της Λιβαδειάς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι Βοιωτοί ήταν αήττητοι από τις 30 Νοεμβρίου όταν έχασαν στη Βοιωτία από τον ΠΑΟΚ και έκτοτε έτρεξαν αήττητο σερί δέκα αγώνων, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Σε αυτό το διάστημα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε επτά νίκες και τρεις ισοπαλίες σε Τρίπολη, «Κλεάνθης Βικελίδης» και Παγκρήτιο Στάδιο, στον πρώτο ημιτελικό των δυο ομάδων για το Κύπελλο.
Αξιοσημείωτο, πως ο Όμιλος είναι η πρώτη ομάδα εκτός Big 4 που νίκησε τον Λεβαδειακό την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Οι Βοιωτοί έχουν κάνει τέσσερις ήττες, όλες στο πρωτάθλημα και με διαφορά ενός γκολ.
Οι ήττες του Λεβαδειακού
- 14/9, Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1
- 27/9, Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2
- 30/11, Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3
- 8/2, ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2
Το σερί που έσπασε ο ΟΦΗ
- 3/12, Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3, Κύπελλο Ελλάδας
- 7/12, Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός 1-1, Stoiximan Super League
- 13/12, Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0, Stoiximan Super League
- 22/12, Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2, Stoiximan Super League
- 11/1, Λεβαδειακός – Βόλος 3-1, Stoiximan Super League
- 14/1, Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0, Κύπελλο Ελλάδας
- 19/1, Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3, Stoiximan Super League
- 25/1, Άρης – Λεβαδειακός 2-2, Stoiximan Super League
- 01/2, Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR 3-1, Stoiximan Super League
- 04/2, ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1, Κύπελλο Ελλάδας
