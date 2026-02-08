Superleague, η βαθμολογία: Η ΑΕΚ στην κορυφή και... περιμένει τα ντέρμπι σε Θεσσαλονίκη και Φάληρο! 

Εκ νέου μόνη πρώτη στην βαθμολογία η ΑΕΚ που πλέον περιμένει να δει τι θα κάνουν στα αποψινά ντέρμπι ο ΠΑΟΚ (κόντρα στον Άρη) και ο Ολυμπιακός (με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό).

Η ΑΕΚ με τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, πέρασε από τις Σέρρες με το 4-0 επί του Πανσερραϊκού και είναι ξανά αυτή που βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Πλέον στην Ένωση στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα δύο αποψινά ντέρμπι σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και Φάληρο περιμένοντας από αυτά βαθμολογική οφέλη!

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (20η)

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός 1-4

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2

Αρης – ΠΑΟΚ (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)

Η βαθμολογία (20η αγωνιστική)

1. AEK 48

2. Ολυμπιακός 46 (19 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 44 (18 αγ.)

4. Λεβαδειακός 38

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 29 (18.αγ)

6. Άρης 25 (19 αγ.)

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 24 (19 αγ.)

--------------------------------------

9. Ατρόμητος 20

10. Κηφισιά 19 (19 αγ.)

11. ΑΕΛ Novibet 19

12. Παναιτωλικός 18

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (21η)

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Βόλος – Αρης (8μμ)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet (9μμ)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (6μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

