Άρης - ΠΑΟΚ: Με την ημερομηνία της τραγωδίας στο στήθος ο Δικέφαλος

Σταύρος Σουντουλίδης
Άρης - ΠΑΟΚ

bet365

Στη φανέλα του ΠΑΟΚ θα είναι στο εξής αποτυπωμένη η ημερομηνία της τραγωδίας με τον θάνατο επτά οπαδών της ομάδας.

Η 27/1/26 είναι μία μαύρη μέρα για τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Επτά οπαδοί του έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία κι ενώ ταξίδευαν για τη Λιόν, ώστε να δουν τον αγώνα με τη γαλλική ομάδα. Ακόμα ένας οπαδός του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή του στη Λάρισα, όταν υπέστη ανακοπή με το που έμαθε την τραγική είδηση.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ εμφανίστηκαν στο ντέρμπι με τον Άρη με την ημερομηνία της τραγωδίας χαραγμένη στο στήθος. Μία ημερομηνία που θα είναι στις φανέλες των παικτών του Δικεφάλου όλη τη σεζόν.

Δείτε Επίσης

Άρης - ΠΑΟΚ: Χωρίς Μεϊτέ, με Ζαφείρη στον άξονα και αλλαγές ο «Δικέφαλος»
Ο Χρήστος Ζαφείρης

Δείτε φωτογραφίες

 

image
image
image
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα