Στη φανέλα του ΠΑΟΚ θα είναι στο εξής αποτυπωμένη η ημερομηνία της τραγωδίας με τον θάνατο επτά οπαδών της ομάδας.

Η 27/1/26 είναι μία μαύρη μέρα για τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Επτά οπαδοί του έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία κι ενώ ταξίδευαν για τη Λιόν, ώστε να δουν τον αγώνα με τη γαλλική ομάδα. Ακόμα ένας οπαδός του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή του στη Λάρισα, όταν υπέστη ανακοπή με το που έμαθε την τραγική είδηση.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ εμφανίστηκαν στο ντέρμπι με τον Άρη με την ημερομηνία της τραγωδίας χαραγμένη στο στήθος. Μία ημερομηνία που θα είναι στις φανέλες των παικτών του Δικεφάλου όλη τη σεζόν.

