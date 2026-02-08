Άρης - ΠΑΟΚ: Ο Μεϊτέ έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων

Μεϊτέ

Ο μέσος του ΠΑΟΚ Σουαλιό Μεϊτέ έμεινε εκτός αποστολής με τον Άρη και θα επιδιώξει να είναι έτοιμος με τον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ στις απουσίες των Κωνσταντέλια, Χατσίδη, Ιβανούσετς, πρόσθεσε κι αυτή του Σουαλιό Μεϊτέ στο ντέρμπι με τον Άρη.

Ο έμπειρος Γάλλος αμυντικός μέσος έμεινε εκτός αποστολής, λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο. Κρίθηκε σκόπιμο να μείνει εκτός, ώστε να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του και να είναι έτοιμος για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Τετάρτη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μάλιστα, πήρε στην αποστολή για πρώτη φορά τον νεαρό Σενεγαλέζο μεσοεπιθετικό Μαχαμαντού Μπαλντέ. Ο 19χρονος Μπαλντέ είναι προϊόν της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ και θα βρίσκεται για πρώτη φορά στον πάγκο. Ένας ταλαντούχος παίκτης, ο οποίος έχει δείξει εξαιρετικά στοιχεία και με την Κ19 και με τη β' ομάδα.

 

