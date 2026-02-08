Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το βασικό σχήμα με το οποίο παρατάσσεται ο ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κόντρα στον Άρη.

Το αποψινό ντέρμπι αποτελεί μία ακόμη πρόκληση για τον ΠΑΟΚ, που θέλει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το «Κλεάνθης Βικελίδης» για να διατηρήσει την επαφή του με την πρώτη θέση. . Ανάμεσα στους δύο ημιτελικούς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκός, το πρόγραμμα δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό, αλλά απαιτεί σωστή διαχείριση και καθαρές επιλογές.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχωρά σε πολλές αλλαγές σε σχέση με το ματς της Λεωφόρου. Η επιστροφή του Ντέγιαν Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας δίνει εμπειρία και καθοδήγηση, δίπλα του ο Αλεσάντρο Βολιάκο, ο Χρήστος Ζαφείρης προσθέτει φρεσκάδα και ένταση στη μεσαία γραμμή, αντί του Σουαλιό Μεϊτε, ενώ στην κορυφή της επίθεσης επιστρέφει ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός του «Δικεφάλου».

Κάτω από τα δοκάρια επιστρέφει ο Παβλένκα, με την τετράδα της άμυνας να συμπληρώνουν οι Κένι, και Μπάμπα. Στη μεσαία γραμμή, ο Οζντόεφ πλαισιώνει τον Ζαφείρη, ενώ μπροστά τους κινούνται οι Ζίβκοβιτς, Πέλκας και Ντεσπόντοφ, με αιχμή τον Γιακουμάκη.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Βολιάκο, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης.