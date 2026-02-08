Πανσερραϊκός - ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρο» ξέσπασμα με τρία γκολ σε έξι λεπτά
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες, καθώς συνέτριψε τον ουραγό Πανσερραϊκό, στις Σέρρες με 4-0. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε... ξέσπαμα στα τελευταία έξι λεπτά, καθώς σκόραρε τρεις φορές!
Στο 88ο λεπτό ο VAR Φωτιάς κάλεσε τον Τζήλο να εξετάσει φάση για πέναλτι του Φέλτες στον Κοϊτά. Ο διαιτητής έδωσε την παράβαση και έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον στόπερ των Λιονταριών. Ο Ραζβάν Μαρίν έκανε το 0-2 και αφιέρωσε το γκολ του στο νεογέννητο παιδί του.
Ο Δικέφαλος δεν... έκοψε μέχρι τέλους. Στο 90+1' ο Ραζβάν Μαρίν έδωσε δεύτερη ασίστ μετά από εκείνη στον Μπάρναμπας Βάργκα για το 0-1, καθώς εκτέλεσε κόρνερ και ο Μάρκο Γκρούγιτς με κεφαλιά έκανε το 0-3, δευτερλόπετα μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο.
Στο τελευταίο λεπτό η ΑΕΚ βρήκε ξανά γκολ. Στο 90+5' ο Ζοάο Μάριο «τρύπησε» την άμυνα με υπέροχη πάσα, ο Βάργκα βγήκε τετ α τετ, «άδειασε» τον Τσομπανίδη και πλάσε σε κενή εστία για το τελικό 0-4, με το δεύτερο γκολ του στο ματς και τρίτο στις δυο τελευταίες αγωνιστικές.
