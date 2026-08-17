Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το πρώτο πρώτο ματς με τη Λέφσκι στο Εθνική Στάδιο Σόφιας. Αποστολή στη Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός

Περίπου 24 ώρες απομένουν για το πρώτο βήμα που καλείται να κάνει η ΑΕΚ προς τα «αστέρια». Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα φιλοξενηθούν το βράδυ της Τρίτης (18/8, 22:00) από την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, Λέφσκι Σόφιας, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα Play Offs του Champions League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με προπόνηση που έγινε στο Εθνική Στάδιο Σόφιας, την έδρα των Βούλγαρων, η οποία άρχισε στις 19:30, λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου του Δικεφάλου.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε την ευχέρεια να δουλέψει με όλους τους ποδοσφαιριστές του, καθώς όπως ανέφερε στις δηλώσεις του πριν την προπόνηση όλοι είναι υγιείς, ενώ μαζί με τους παίκτες της λίστας δούλεψε και ο Μιλάν Βιτάλις, ο οποίος... φορτσάρει ενόψει της πρεμιέρας της Ένωσης στη Super League, κόντρα στον Ηρακλή.

🦅💥 Η προπόνηση της ΑΕΚ μια μέρα πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με την Λέφσκι Σοφιας για το πρώτο παιχνίδι των playoff του Champions League



Αποστολή στην Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός #aekfc pic.twitter.com/dExQufqW8N August 17, 2026

Οι σκέψεις του Νίκολιτς

Ο κόουτς της ΑΕΚ αναμένεται να μην αλλάξει τη βάση της έως τώρα «συνταγής» του. Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Απόλυτο φαβορί για να ξεκινήσει στο πλευρό του Μαρίν είναι ο Καϊρίνεν. Ο Κοϊτά στο ένα φτερό και ο Γιόβιτς στη γραμμή κρούσης φαντάζουν «κλειδωμένοι», ενώ τα φαβορί για να πλαισιώσουν αυτήν την τετράδα είναι ο Μάγερ και ο Βάργκα.

Από εκεί και πέρα δεν αποκλείεται σε αυτές τις δυο θέσεις να υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Τόσο ο Ζούμπκοφ διεκδικεί θέση δεξιά, όσο ο Ζίνι στη γραμμή κρούσης αντί του Βάργκα, καθώς όπως έδειξε και στο Super Cup βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.