Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι στο Στάδιο Βασίλ Λέφσκι και το Gazzetta σας μεταφέρει εικόνες από το... γερασμένο Εθνικό Στάδιο της πόλης. Αποστολή στη Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός

Ο δρόμος της ΑΕΚ προς τα «αστέρια» περνάει από τη Σόφια! Ο Δικέφαλος στα Play Offs του Champions League καλείται να υπερκεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας, Λέφσκι Σόφιας και το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase καλείται να το κάνει στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας.

Ο Δικέφαλος δεν θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι στη φυσική της έδρα, στο «Γκεόργκι Ασπαρούχοφ» χωρητικότητας 17.700 θεατών αλλά στο «Βασίλ Λέφσκι», το οποίο είναι χωρητικότητας 43.230 θεατών. Σύμφωνα με τους Βούλγαρους ήδη 38.000 φίλοι των γηπεδούχων έχουν κλείσει τη θέση τους και σε αυτούς θα προστεθούν ακόμα 2.000 Ενωσίτες, οι οποίοι ανήμερα του αγώνα θα δώσουν «παλμό»... Νέας Φιλαδέλφειας στην πόλη και θα φιλοξενηθούν στο παρακάτω πέταλο.

Το πελώριο εθνικό στάδιο της Σόφιας και έδρα της εθνικής ομάδας της Βουλγαρίας κατασκευάστηκε το 1953, ενώ το 2002 ανακατασκευάστηκε. Αυτά τα 24 χρόνια που έχουν περάσει από πάνω του δεν κρύβονται και το στάδιο δείχνει αρκετά «γερασμένο» στο εσωτερικό του με πολλές φθορές, ακόμα και... πέτρες στους διαδρόμους, όπως είναι εμφανές στο παρακάτω gallery.

Στον περιβάλλοντα χώρο επίσης φαίνονται τα χρόνια του γηπέδου, όμως υπάρχει και μια... ελληνική πινελιά. Ένα τεράστιο πανό αφιερωμένο στον σούπερ σταρ του μπάσκετ της χώρας και πρωταθλητή Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, Σάσα Βεζένκοφ!

«#ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΖΕΝΚΟΦ

Πρωταθλητής Βουλγαρίας

MVP της κανονικής περιόδου

Πρώτος ριμπάουντερ της κανονικής περιόδου

Πρωταθλητής Ελλάδας για τη σεζόν 2025/2026

Η BUBA Basketball και η Εθνική Αθλητική Βάση είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα του Αλεξάντερ Βεζένκοφ και τον ευχαριστούμε που αποτελεί παράδειγμα για τα παιδιά μας!», αναφέρει το πανό.