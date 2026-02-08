Ο Ραζβάν Μαρίν έδωσε δυο ασίστ σε Βάργκα και Γκρούγιτς, σκόραρε με πέναλτι και οδήγησε την ΑΕΚ σε εύκολο 0-4 στις Σέρρες. Δύο γκολ ο Ούγγρος σέντερ φορ.

Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά της στις Σέρρες περνώντας με το διπλό (0-4) από την έδρα του Πανσερραϊκού και προσπέρασε στην κορυφή, περιμένοντας αργότερα τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Η Ένωση «πέταξε» το πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο βρήκε τον τρόπο για να φύγει με τους τρεις βαθμούς ξεσπώντας με τέσσερα γκολ. Στο 55' ο Βάργκα «χτύπησε» ξανά σκοράροντας με το κεφάλι, με τον Μαρίν με πέναλτι στο 89' να σφραγίζει τη νίκη. Ο Γκρούγιτς στο 91' με το που πέρασε στο παιχνίδι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3 και ο Βάργκα με δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 95' έγραψε το τελικό 0-4. Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε το παιχνίδι ο Πανσερραϊκός λόγω της αποβολής του Φέλτες στο 88', δυναμικό παρών από 5.000 και πλέον οπαδούς της Ένωσης στις εξέδρες.

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Για τον Πανσερραϊκό ο Ζεράρ Σαραγόσα επέλεξε τον Τσομπανίδη στην εστία, τους Γκελασβίλι, Φέλτες και Κάλινιν τριάδα στην άμυνα, με τον Τσαούση στην αριστερή πλευρά και τον Λύρατζη στη δεξιά. Οι Ομεονγκά, Ριέρα και Δοϊρανλής ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Μασκανάκη και Τεϊσέιρα στην επίθεση. Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε ως δίδυμο στην επίθεση της ΑΕΚ τους Βάργκα και Ζίνι, έχοντας εκτός τον τιμωρημένο Γιόβιτς. Ο Στρακόσα ήταν στο τέρμα, ο Βίντα αντικατέστησε τον τιμωρημένο Ρέλβας πλάι στον Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας, με τον Πένραϊς, όπως αναμενόταν να ξεκινάει αριστερά και τον Ρότα δεξιά. Ο Μαρίν διατηρήθηκε πλάι στον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τους Κοϊτά και Ελίασον να βρίσκονται στην αριστερή και δεξιά πλευρά αντίστοιχα.

Καθολική υπεροχή της ΑΕΚ, αλλά αδιάσπαστο το αμυντικό τείχος του Πανσερραϊκού

Το μοτίβο του πρώτου μέρους στις Σέρρες ήταν ένα. Η ΑΕΚ να παίζει στο μισό του Πανσερραϊκού ελέγχοντας απόλυτα το ματς, κυκλοφορώντας συνεχώς με υπομονή την μπάλα, αλλά αδυνατώντας να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των γηπεδούχων. Η Ένωση χρειαζόταν υπομονή, ωστόσο έπρεπε να έχει πιο γρήγορη σκέψη στο τελευταίο τρίτο καθώς όσες φορές κι αν προσπάθησε είτε από πλάγια είτε από τον άξονα δεν μπόρεσε να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη φάση πέρα από διάφορες μικρές ευκαιρίες.

Στο 12' ο Τσομπανίδης μπλόκαρε ένα γύρισμα που κατέληξε σε σουτ από τον Πένραϊς, ο Μαρίν δέκα λεπτά αργότερα είδε την προσπάθειά του να κοντράρει και να περνάει πάνω από τα δοκάρια, ενώ αμέσως μετά ο Μουκουντί δεν μπόρεσε να πιάσει το κοντινό πλασέ, με τον Ελίασον να παίρνει μια αδύναμη κεφαλιά που κατέληξε στην αγκαλιά του Τσομπανίδη. Οι κιτρινόμαυροι παράλληλα δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν καμία από τις πολλές στατικές μπάλες που κέρδισαν.

Κόντρα στη ροή του ματς πήγαν να το πληρώσουν στο 30' όταν ο Ρότα έκανε ένα απρόσεκτο γύρισμα προς τα πίσω και ο Στρακόσα πρόλαβε τον Κάλινιν που δεν μπόρεσε να πλασάρει. Το πρώτο μέρος έκλεισε με την ΑΕΚ συνεχώς μπροστά να πιέζει, χωρίς όμως να έχει το καθαρό μυαλό και τις ιδέες για να ανοίξει χώρους με αρκετά γεμίσματα που δεν είχαν αποτέλεσμα. Η καλύτερη στιγμή στο τελευταίο τέταρτο ήταν ένα σουτ του Ζίνι εκτός περιοχής στο 34' που δεν βρήκε στόχο.

Η ΑΕΚ με τέσσερα γκολ καθάρισε στο δεύτερο μέρος και έφυγε με το διπλό από τις Σέρρες

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς άλλαξε τον Πένραϊς με τον Πήλιο καθώς ο Σκωτσέζος μπακ έπαιζε με κίτρινη, με την Ένωση να δημιουργεί γρήγορα μια καλή στιγμή στο 46' με σέντρα του Κοϊτά και κεφαλιά του Βάργκα που κόντραρε. Το σκηνικό ήταν το ίδιο με την Ένωση να είναι όλη μπροστά και τον Πανσερραϊκό να περιμένει όλος πίσω με διπλή ζώνη άμυνας. Η Ένωση ωστόσο κατάφερε να εκμεταλλευτεί μια από τις πολλές στατικές φάσεις για να ανοίξει το σκορ στο 55'. Ο Μαρίν έφερε γλυκά την μπάλα μέσα στην περιοχή, αυτή πέρασε από όλους και ο Βάργκα στο δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά σκόραρε ξανά κάνοντας το 0-1. Η φάση ελέγχθηκε για αρκετά λεπτά μήπως υπήρχε οφσάιντ, αλλά μέτρησε κανονικά με την Ένωση να παίρνει το προβάδισμα.

Ο Νίκολιτς έβαλε τον Μάνταλο αντί του Πινέδα, με την ΑΕΚ στο 62' να έχει μεγάλη ευκαιρία και για δεύτερο γκολ. Ο Βάργκα κατέβασε την μπάλα για τον Κοϊτά, αλλά ο Τσομπανίδης απέκρουσε το δυνατό σουτ του Μαυριτανού. Ο Νίκολιτς μπαίνοντας στο τελευταίο εικοσάλεπτο έβαλε τον Ζίνι και πέρασε τον Γκατσίνοβιτς, ενώ άλλαξε και τον Ελίασον με τον Ζοάο Μάριο. Οι δύο αλλαγές του Νίκολιτς συμμετείχαν στη μεγάλη στιγμή που σπατάλησε η ΑΕΚ στο 72' με τον Σέρβο να μην δίνει σωστά την πάσα στον Κοϊτά σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή και στην εξέλιξη της φάσης ο Ζοάο Μάριο άργησε με το σουτ που επιχείρησε να κοντράρει, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Κοϊτά βγήκε πλάγια απέναντι από τον Τσομπανίδη αλλά δεν βρήκε στόχο. Η ΑΕΚ στο 89' έφτασε σε δεύτερο γκολ και τελείωσε το ματς. Ο Φωτιάς κάλεσε στο VAR τον Τζήλο να δει το πάτημα του Φέλτες από πίσω στον Κοϊτά μέσα στην περιοχή και μετά την εξέταση δόθηκε το πέναλτι και η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον αμυντικό του Πανσερραϊκού που αποβλήθηκε. Ο Μαρίν εκτέλεσε εύστοχα και έγραψε το 0-2.

Η ΑΕΚ βρήκε στο φινάλε και τρίτο τέρμα. Ο Γκρούγιτς με το που πέρασε στο ματς, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, σηκώθηκε μέσα στην περιοχή και με κεφαλιά έκανε το 0-3, ενώ στο 95' μετά την πάσα του Ζοάο Μάριο, ο Βάργκα πέρασε και τον Τσομπανίδη και σε κενή εστία πλάσαρε στα δίχτυα σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό γκολ για το τελικό 0-4. Η Ένωση πανηγύρισε το τρίποντο με τους οπαδούς της και έφυγε με τους τρεις βαθμούς από τις Σέρρες προσπερνώντας στην κορυφή με ματς περισσότερο.

MVP: Διεκδικούν αρκετοί το βραβείο. Εμείς θα τον δώσουμε στον Μαρίν που είχε δύο ασίστ και ένα γκολ, με την ΑΕΚ να εκμεταλλεύεται το πόδι του στις στατικές φάσεις.

Στο ύψος τους: Ο Βάργκα επιβεβαίωσε ξανά το ένστικτο του σκόρερ, βάζοντας άλλα δύο γκολ και ανοίγοντας τον δρόμο της νίκης. Δραστήριος ο Κοϊτά που ήταν μέσα στις φάσεις και κέρδισε και το πέναλτι για το δεύτερο γκολ που σφράγισε την κιτρινόμαυρη νίκη.

Αδύναμος κρίκος: Η ΑΕΚ δεν πήρε σήμερα τίποτα από τον Ζίνι στην επίθεση και σωστά ο Νίκολιτς τον αντικατέστησε.

Η γκάφα: Την έκανε ο Ρότα στο απρόσεκτο γύρισμα προς τα πίσω στον Στρακόσα, με τον τελευταίο να διορθώνει το λάθος.

Το στραγάλι: Ο Τζήλος έχασε αρκετές φάσεις σε φάουλ που δεν σφύριξε. Δεν είδε φυσικά και τη φάση του πέναλτι με το πάτημα του Φέλτες από πίσω στον Κοϊτά. Σωστά ο Φωτιάς τον κάλεσε στο VAR για να δει το πέναλτι και να δείξει την άσπρη βούλα.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ δεν είχε «σπιρτάδα» στο πρώτο μέρος. Παρότι είχε την καθολική υπεροχή δεν μπορούσε να διασπάσει το τείχος του Πανσερραϊκού. Στο δεύτερο όμως εκμεταλλεύτηκε μια από τις πολλές στατικές μπάλες, άνοιξε το σκορ και στο τέλος έδωσε μεγάλες διαστάσεις στην τελική της επικράτηση. Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά απέναντι στον ουραγό Πανσερραϊκό, προσπέρασε στην κορυφή και περιμένει αργότερα τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών της.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69' Καρέλης), Φέλτες, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (86' Σοφιανός), Ριέρα (64' Μπιλέ), Μασκανάκης (64' Μπεν Σαλάμ), Τεϊσέιρα

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (46' Πήλιος), Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα (55' Μάνταλος), Κοϊτά (91' Γκρούγιτς), Ελίασον (70' Ζοάο Μάριο), Ζίνι (70' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα