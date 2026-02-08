Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό, χάρη στο γκολ του Βάργκα, το οποίο πιστώθηκε μέτα από εξέταση 5 λεπτών.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα μετά το γκολ με τον Ολυμπιακό σκόραρε για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική, με ακόμα μια κεφαλιά. Όπως και κόντρα στους Πειραιώτες ο Ούγγρος φορ άνοιξε ξανά το σκορ σε ματς της ΑΕΚ, αυτή τη φορά στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Στο 55ο λεπτό ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα πέρασε από τον Βίντα και ο Βάργκα με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι νίκησε τον Τσομπανίδη για το 0-1.

Η φάση εξετάστηκε για 5 λεπτά, ώστε να διαπιστωθεί εάν ο Κροάτης αρχηγός του Δικεφάλου βρήκε την μπάλα πριν αυτή φτάσει στον Ούγγρο φορ, όμως εν τέλει το γκολ μέτρησε κανονικά και η Ένωση πήρε προβάδισμα.

Ο Βάργκα σε πέντε εμφανίσεις στη Stoiximan Super League έχει δυο γκολ και μια ασίστ, στο νικητήριο γκολ του Βάργκα στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.