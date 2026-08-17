ΑΕΚ: Η Ιντερνασιονάλ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ελίασον
Μόνο τα τυπικά της ανακοίνωσης απέμεναν για τον Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, με τον 30χρονο Σουηδό εξτρέμ της ΑΕΚ να ολοκληρώνει τον δανεισμό του στο βραζιλιάνικο κλαμπ.
Η ΑΕΚ είχε έρθει σε συμφωνία εδώ και μέρες με την Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του Ελίασον, βρίσκοντας έτσι λύση και με αυτήν την περίπτωση, όπως έχει συμβεί τόσο με τον Λιούμπισιτς που δόθηκε δανεικός στη ΛΑΣΚ νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και με τον Πένραϊς που πρόσφατα ανακοινώθηκε με τη μορφή δανεισμού από τους Ρέιντζερς.
Και στην περίπτωση του Ελίασον, όπως είναι γνωστό, έχει μπει οψιόν αγοράς στη συμφωνία με την Ιντερνασιονάλ, με την τελευταία να επισημοποιεί την απόκτηση του Σουηδού εξτρέμ, ο οποίος είχε ταξιδέψει προχθές στο Πόρτο Αλέγκρε για να τελειώσει τη μεταγραφή του.
Ο Ελίασον, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στην ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2028, τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέτρησε συνολικά 134 συμμετοχές με τους κιτρινόμαυρους σε όλες τις διοργανώσεις με 13 γκολ και 30 ασίστ.
𝗡𝗜𝗖𝗟𝗔𝗦 𝗘𝗟𝗜𝗔𝗦𝗦𝗢𝗡 É O NOVO REFORÇO DO INTER! 🤩❤️— Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 17, 2026
Meia-atacante de trajetória consolidada no futebol europeu e com passagens pelas seleções principal e de base da Suécia chega ao Clube do Povo por empréstimo até junho de 2027. 🇸🇪🤝🇦🇹
🔗 Saiba mais:… pic.twitter.com/PqQOV1Uapp
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