Και επίσημα παίκτης της Ιντερνασιονάλ είναι πλέον ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος ολοκλήρωσε τον δανεισμό του από την ΑΕΚ για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.

Μόνο τα τυπικά της ανακοίνωσης απέμεναν για τον Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, με τον 30χρονο Σουηδό εξτρέμ της ΑΕΚ να ολοκληρώνει τον δανεισμό του στο βραζιλιάνικο κλαμπ.

Η ΑΕΚ είχε έρθει σε συμφωνία εδώ και μέρες με την Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του Ελίασον, βρίσκοντας έτσι λύση και με αυτήν την περίπτωση, όπως έχει συμβεί τόσο με τον Λιούμπισιτς που δόθηκε δανεικός στη ΛΑΣΚ νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και με τον Πένραϊς που πρόσφατα ανακοινώθηκε με τη μορφή δανεισμού από τους Ρέιντζερς.

Και στην περίπτωση του Ελίασον, όπως είναι γνωστό, έχει μπει οψιόν αγοράς στη συμφωνία με την Ιντερνασιονάλ, με την τελευταία να επισημοποιεί την απόκτηση του Σουηδού εξτρέμ, ο οποίος είχε ταξιδέψει προχθές στο Πόρτο Αλέγκρε για να τελειώσει τη μεταγραφή του.

Ο Ελίασον, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στην ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2028, τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέτρησε συνολικά 134 συμμετοχές με τους κιτρινόμαυρους σε όλες τις διοργανώσεις με 13 γκολ και 30 ασίστ.