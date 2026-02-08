Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε αναφερθεί ξεχωριστά για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην παρουσίασή του στον Παναθηναϊκό τον περασμένο Οκτώβρη.

Όλα έτοιμα για το σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ισπανική μάχη μεταξύ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Ράφα Μπενίτεθ για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Οι δύο συμπατριώτες έχουν βρεθεί ξανά αντίπαλοι στο ισπανικό πρωτάθλημα ενώ ο προπονητής του «τριφυλλιού» είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Champions League όταν ήταν στον πάγκο της Λίβερπουλ το 2004/05.

Τον περασμένο Οκτώβρη, κατά την παρουσίαση του στον Παναθηναϊκό, ο Μπενίτεθ είχε αναφερθεί ξεχωριστά στον Μεντιλίμπαρ σε ερώτηση για το αν μίλησαν πριν έρθει στην Ελλάδα ο Ισπανός κόουτς. Ο ίδιος είχε δείξει ξεκάθαρος ότι θέλει να νικήσει τον προπονητή του Ολυμπιακού και στάθηκε στη δουλειά που έχει κάνει στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά είχε απαντήσει: «Δεν μίλησα μαζί του. Αλλά τον γνωρίζω εδώ και καιρό, ήμασταν αντίπαλοι. Δεν είχαμε σχέση, αλλά κάνει κι αυτός μια μεγάλη δουλειά. Θα υπερασπιστώ τον σύλλογό μου, αλλά αν τα καταφέρνει, μπράβο του. Θα κοιτάξω να τον κερδίσω».