Πρώτο ντέρμπι αιωνίων για τον Μπενίτεθ. Οι αναμνήσεις του από τα ματς της Λίβερπουλ με τον Ολυμπιακό και οι επιδόσεις του Μεντιλίμπαρ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ τρεις φορές έως τώρα, δύο την ΑΕΚ, αλλά καμία τον Ολυμπιακό! Στο ντέρμπι του πρώτου γύρου στον πράσινο πάγκο ήταν ο Χρήστος Κόντης. Ήρθε, λοιπόν, η στιγμή για τον 65χρονο τεχνικό να βρεθεί αντίπαλος των Πειραιωτών. Και για δεύτερη στην καριέρα του κόντρα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Μπενίτεθ στην τεράστια καριέρα του έχει αναμνήσεις και από τον Ολυμπιακό. Τον αντιμετώπισε δύο φορές για το Champions League με απολογισμό μία νίκη και μία ήττα, αλλά η νίκη του άνοιξε τον δρόμο για να κατακτήσει το Champions League.

Ο 65χρονος τεχνικός έχει κατακτήσει Champions League με τη Λίβερπουλ και Σούπερ Καπ Ευρώπης με τον ίδιο σύλλογο. Συνολικά, στην κορυφαία διοργάνωση μετράει 95 ματς, συν 16 αγώνες προκριματικών.

Έχει πλέον 40 παιχνίδια στο Europa League, τα πέντε με το τριφύλλι και δύο κατακτήσεις με Τσέλσι και Βαλένθια. Με τις «νυχτερίδες» πήρε και δύο πρωταθλήματα που δεν είναι και το πιο απλό στην Ισπανία όταν υπάρχουν Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο. Στο παλμαρέ του έχει κι ένα διηπειρωτικό με την Ίντερ και τίτλους ακόμα με τη Νάπολι (Κύπελλο και Σούπερ Καπ).

Για να γίνει αντιληπτό, μόνο στις διοργανώσεις της UEFA και τις FIFA έχει 182 παιχνίδια με απολογισμό 107 νίκες, 38 ισοπαλίες και 37 ήττες.

Μπενίτεθ vs Μεντιλίμπαρ

Στη θητεία του στην Ισπανία, μία φορά βρέθηκε αντίπαλος με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Μπενίτεθ ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο τεχνικός του Ολυμπιακού εργαζόταν στην Εϊμπάρ. Δύο προπονητές, που ηλικιακά τους χωρίζει ένας χρόνος. Ο Μπενίτεθ γεννήθηκε στις 16/4/1960, ο Μεντιλίμπαρ στις 14/3/1961. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στη La Liga στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, στις 29/11/2015. Με γηπεδούχο τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Η διαφορά δυναμικότητας των δύο συλλόγων φυσικά ήταν και είναι τεράστια και ο Μπενίτεθ βγήκε νικητής με 2-0. Με γκολ των Γκάρεθ Μπέιλ, Κριστιάνο Ρονάλντο, για να γίνει αντιληπτό και τι παίκτες είχε υπό τις οδηγίες του ο προπονητής του τριφυλλιού. Στον αγώνα του δεύτερου γύρου οι δύο Ισπανοί δεν συναντήθηκαν. Ο Μπενίτεθ έλυσε το συμβόλαιό του με τη «βασίλισσα» τον Γενάρη του 2016 και τον διαδέχθηκε ο Ζινεντίν Ζιντάν.

Οι κόντρες του Μπενίτεθ με τον Ολυμπιακό

Ο Ράφα Μπενίτεθ σ' επίσημο αγώνα στην Ευρώπη αντιμετωπίσει μόνο μία ελληνική ομάδα, τον Ολυμπιακό. Τον Παναθηναϊκό τον είχε αντίπαλο σε φιλικό αγώνα στον Καναδά το 2010, ως τεχνικός της Ίντερ.

Ήταν την περίοδο 2004-05, όταν στο τέλος ο Μπενίτεθ πανηγύρισε τον τίτλο στο Champions League στον συγκλονιστικό τελικό με τη Μίλαν στην Κωνσταντινούπολη. Στις 28/09/2004, λοιπόν, για τη φάση των ομίλων η Λίβερπουλ ηττήθηκε στο Φάληρο με 1-0 από τον Ολυμπιακό.

Το δεύτερο παιχνίδι έγινε στις 8/12/2004 στο Άλφιλντ. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Ριβάλβντο, όμως, η Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο με γκολ των Σιναμά-Πονγκόλ, Μέλορ και Τζέραρντ επικράτησε 3-1 και πέρασε στη διαφορά τερμάτων, ενώ οι Πειραιώτες με 10 βαθμούς, όσους και οι Άγγλοι, έμειναν εκτός με τη Μονακό να είναι στην κορυφή με 12.

Ο Μεντιλίμπαρ εναντίον του Παναθηναϊκού

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού στα δύο χρόνια που είναι στην Ελλάδα, αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό 9 φορές. Ο απολογισμός του είναι 3 νίκες, 5 ισοπαλίες και μία ήττα. Τα επτά παιχνίδια είναι για το πρωτάθλημα και τα δύο για το κύπελλο με μία πρόκριση πέρσι στα προημιτελικά. Στο ΟΑΚΑ 1-1 και στο Φάληρο νίκη με 1-0, με γκολ του Μουζακίτη στο 94'.

Το παράδοξο είναι ο Μεντιλίμπαρ υπέστη τη μοναδική του ήττα από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο του ντέρμπι αιωνίων και μάλιστα στο «Γ. Καραϊσκάκης»! Στις 10/3/24 ο Παναθηναϊκός νίκησε για τα playoffs με 3-1, σε ένα ματς που ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε «όργια». Έκτοτε, ο Μεντιλίμπαρ σε οκτώ ματς δεν έχει ηττηθεί από τους πράσινους. Μετά την ήττα είχε 4 σερί ισοπαλίες και στα τέσσερα τελευταία μέτρησε 3 συνεχόμενες νίκες και την ισοπαλία με 1-1 στον πρώτο γύρο.



