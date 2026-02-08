Οι μισοί απ' όσους που έπαιξαν στη Λεωφόρο, δεν θα είναι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί απόψε στο «Γ. Καραϊσκάκης» χωρίς ούτε τους μισούς από τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται απόψε με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και παρ' ότι έχουν περάσει μόλις 4,5 μήνες από το πρώτο ματς μεταξύ των δύο στην Λεωφόρο (1-1), οι «πράσινοι» θα παρουσιαστούν αρκετά αλλαγμένοι.

Πέρα από το γεγονός πως τότε είχαν στον πάγκο τους τον Χρήστο Κόντη και τώρα θα έχουν τον Ράφα Μπενίτεθ, μεγάλη είναι η αλλαγή και στο ρόστερ, αφού οι μισοί και πλέον από τους παίκτες που ξεκίνησαν στο ματς του «Απόστολος Νικολαΐδης» κι εκείνους που μπήκαν ως αλλαγή, δεν υπάρχουν στην αποστολή του «τριφυλλιού» για το σημερινό παιχνίδι.

Αυτό φυσικά είναι αποτέλεσμα τόσο των απουσιών όσο και των ραγδαίων αλλαγών που υπέστη το ρόστερ του συλλόγου στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, τις οποίες διαβάσατε το βράδυ του Σαββάτου στον αναλυτικό απολογισμό που έκανε το Gazzetta.

Οι 9 από τους 16 ποδοσφαιριστές δεν είναι καν στην αποστολή

Όσο ασυνήθιστο κι αν ακούγεται περισσότεροι από τους μισούς παίκτες που είχαν χρησιμοποιηθεί στο 1-1 της Λεωφόρου από τον Χρήστο Κόντη δεν θα είναι απόψε «παρών». Οι εννέα εξ' αυτών δεν είναι στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ είτε γιατί έφυγαν είτε γιατί δεν είναι διαθέσιμοι.

Η ενδεκάδα της Λεωφόρου με τις αλλαγές:

Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (70’ Κότσιρας), Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος (84’ Μλαντένοβιτς), Τσέριν (70’ Σιώπης), Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ντέσερς (74’ Σβιντέρσκι).

Οι τρεις απ' αυτούς, οι Ντραγκόφσκι, Τετέ και Μλαντένοβιτς αποχώρησαν στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Οι υπόλοιποι έξι είναι εκτός για διαφορετικούς λόγους. Ο Τσιριβέγια, ο Τζούρισιτς και ο Ντέσερς είναι σε περίοδο αποθεραπείας από τους σοβαρούς τραυματιμούς που είχαν. Ο Τουμπά είναι ακόμα ανέτοιμος μετά από την πνευμονία που πέρασε. Οι Τσέριν και Ρενάτο έμειναν εκτός εξαιτίας ενοχλήσεων.

Οι εννέα παίκτες που δεν είναι διαθέσιμοι σε σχέση με το ματς της Λεωφόρου

Ντραγκόφσκι (έφυγε)

Τουμπά (ανέτοιμος)

Τσέριν (τραυματίας)

Τσιριβέγια (τραυματίας)

Τετέ (έφυγε)

Τζούρισιτς (τραυματίας)

Ντέσερς (τραυματίας)

Ρενάτο (τραυματίας)

Μλαντένοβιτς (έφυγε)

Από κει και πέρα οι άλλοι επτά ποδοφαιριστές βρίσκονται κανονικά στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για το αποψινό ντέρμπι των «αιωνίων». Μάλιστα οι τέσσερις εξ' αυτών, δηλαδή οι Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας και Πάλμερ-Μπράουν είναι πιθανό να βρεθούν και πάλι στο αρχικό σχήμα, με τους Σιώπη και Κώτσιρα να μένουν στον πάγκο, όπως είχε συμβεί και σε κείνο το ματς.