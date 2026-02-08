Τα πλάνα του Μπενίτεθ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Το σύστημα που θα επιλέξει ο Ράφα Μπενίτεθ για τον αποψινό αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και οι επιλογές του.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00-Cosmote Sport 1-live) στο μεγάλο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague με στόχο να φύγει μ' ένα θετικό αποτέλεσμα από την έδρα του «αιωνίου» αντιπάλου.

Ο Ράφα Μπενίτεθ καλείται για ακόμα ένα παιχνίδι να καταστρώσει το πλάνο του έχοντας αρκετές απουσίες, αφού ο Ισπανός τεχνικός μπορεί να είδε τον Κώτσιρα να επιστρέφει και τον νεοαποκτηθέντα Γιάγκουσιτς να τίθεται άμεσα στην διάθεσή του, ωστόσο οι Τσέριν και Ρενάτο πήραν τις θέσεις τους στο απουσιολόγιο.

Σε κείνο εξακολουθούν να υπάρχουν τα ονόματα των Τουμπά, Πελίστρι, Ντέσερς, Τσιριβέγια,Τζούρισιτς και Σισοκό ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των απουσιών στις οκτώ.

Με Κοντούρη-Μπακασέτα δίδυμο στα χαφ

Ο 65χρονος Μαδριλένος τεχνικός αναμένεται να επιστρέψει σε σχήμα με τριάδα για τον δύσκολο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Μιας και οι «ερυθρόλευκοι» είναι μία ομάδα που επιτίθεται αρκετά με σέντρες σε σετ παιχνίδι θεωρεί πως η ύπαρξη ενός επιπλέον στόπερ θα βοηθήσει στις καταστάσεις αυτές, αλλά και στις στατικές φάσεις από τις οποίες οι Πειραιώτες έχουν βρει πρόσφατα σημαντικά γκολ.

Σ' αυτό το 3-4-2-1 που αναμένεται να δούμε από το «τριφύλλι», ο Λαφόν θα είναι και πάλι κάτω από την εστία. Η τριάδα στο κέντρο της άμυνας θα αποτελείται από τους Ίνγκασον, Γεντβάι και Πάλμερ-Μπράουν. Ο Ισλανδός στόπερ είναι πιθανό να είναι εκείνος που θα βρίσκεται κεντρικά, ο Πάλμερ στα αριστερά και ο Γεντβάι στα δεξιά.

Τα δύο φουλ μπακ θα είναι κλασσικά οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος ενώ στη δυάδα της μεσαίας γραμμής θα βρίσκονται πιθανότατα οι Κοντούρης και Μπακασέτας, με τον πρώτο να παίρνει το... βάπτισμα του πυρός σε ντέρμπι... αιωνίων. Για να μην είναι ο Σιώπης η μοναδική λύση για το 6-8 στον πάγκο, ο Ισπανός τεχνικός πήρε μαζί και τον Βιλένα.

Μπροστά από την τετράδα αυτή θέση θα πάρουν οι Αντίνο και Ζαρουρί ενώ στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να ξεκινήσει ο Τεττέη.